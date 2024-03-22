MEB'den yeni karar! Her öğretmene verilecek...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Samsun ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.Tekin, öğretmenlerin mülakatsız atama taleplerine karşılık kesin bir dille mülakatların iptal olma gibi durumunun olmadığını belirtmişti. Son açıklamaları ile mülakatlar hakkında bazı detayları duyurdu.Mülakatlarda yeni dönemBakan Tekin, mülakatların kul hakkı yenmeden objektif bir şekilde gerçekleştirilmesini oldukça önemsediklerini belirterek mülakatların kamera sistemi ile kayıt altında yapılacağını belirtti.Bununla beraber mülakatlara 14 haftalık bir konu sınırlaması getirileceğini de duyurdu.Her bir öğretmen adayı için mülakata girişlerinde bir kod kullanılacağını belirten Bakan Yusuf Tekin adayların haklarının korunması ve mülakatın adil bir şekilde yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.