Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum, Beyaz TV'de soruları yanıtladı...

Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum Beyaz TV'de yayınlanan Gündem Özel programında Melissa Bağcı ve Türker Akıncı'nın sorularını yanıtlıyor...Murat Kurum'un konuşmalarından satır başları:“Sahanın nabzı çok güzel. 80 gündür sahadayız. İstanbul'un her bir ilçesine gittik. Vatandaşımız ile esnafımız ile bir araya geldik.”“Geçen gün Eyüpsultan'a gittik, 75 yaşında bir amcamız mitingde o kalabalığı yararak yanımıza geldi. ‘Buyur amca' dedim. Ağlayarak sarıldı öyle bir sarıldı ki gittiğimiz her yerde de bu sevgiyi görüyoruz.”“Milletimiz gerçekten 5 yıllık süreçte yorulmuş, usanmış. Artık bir an önce o değişimin yaşanmasını istiyor ve sabırsızlıkla 31 Mart'ı bekliyor. Bunu her yerde görüyoruz.”Bugün Adalar'a gittik. Orada esnafımızla beraberdik. Esnafımıza selam verdik. Orada Adalar ile ilgili projelerimizi anlattık. Orada da coşku çok güzeldi.”MUHALİF SEÇMENİN TEPKİSİ NASIL?“Ben 80 gündür sahadayım, emin olun bizim projelerimiz ile alakalı, yaptıklarımızla alakalı, o 100 yıl vizyonumuzdaki projelerimiz ile alakalı hiç kimseden bir tepki duymadım. Metroyu böyle yapmak lazım, depremle ilgili şöyle bir irade ortaya koymak lazım, siz böyle söylediniz ama bu doğru mu değil mi gibi bir eleştiri ile karşılaşmadım.”“Ben gittiğim hiçbir yerde projelerimiz ile ilgili bir eleştiri duymadım. Bizim vaatlerimizle alakalı ‘şu da şöyle olsaydı' dedikleri bir durumla karşılaşmadım. Aksine ‘hayırlısı' diyorlar. Tabi ki seçmenimiz kendi siyasi iradesini sandığa yansıtacak. Aslında 31 Mart'ta da bunun kararını verecek. Deprem korkusuyla yaşamayı mı yoksa deprem korkusunu gidermek adına gece gündüz çalışmayı mı tercih edecek... Trafik de aynı şekilde. Seçmenimizde ben bunu görüyorum. İnşallah hep birlikte İstanbul'un kazanacağı, İstanbul'un geleceği adına çok önemli karar vereceği, 31 Mart seçimini büyük bir coşku içerisinde yaşayacağız.”İMAMOĞLU'NUN VAATLERİNİ HATIRLAYAMAMASINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?“5 senedir Ekrem Bey'den, ‘Tüm İstanbul, tüm Türkiye, engelleniyoruz. Yaptırmıyorlar, hükümet bu noktada destek olmuyor.' gibi bir sürü açıklama duyuyoruz. Gelinen süreçte vaatlerini hatırlamayan bir belediye başkanı ile karşı karşıyayız. Vaatlerini hatırlamayan biri nasıl bu eserleri gerçekleştirecek? Sözlerini unutmuş, projelerini unutmuş ve bu gün geliyor, ‘Ben bunları hatırlayamıyorum. Zaten yetişmezdi, yetişmesi de mümkün değildi.' diyor. Aslında aynı vaadi, 2019'da verdiği vaade ilişkin herhangi bir ilerleme yapmamış, temel atmamış, projeye başlamamış. Şimdi aynı vaadi bir daha veriyor. Mesela ‘Hızray' diye bir proje... Sonuçta 5 sene bir süreç yaşadınız, vaat verdiniz. O vaadi bir şekilde başlatır insan değil mi? Bitirirsiniz, bitiremezsiniz, yarım kalır, kaynak bulursunuz, bulamazsınız, o ayrı bir konu.”İMAMOĞLU İBB BAŞKANLIĞINDA VAKİT GEÇİRMEDİ Mİ?“Aslında bu ilgisizlik, samimiyetsizlik. Bunu da net bir şekilde gösteriyor. Engelleyen kişinin kendisi olduğunu da itiraf ediyor.”“Biz engellemiyoruz. Bunun örneğini de gösteremez zaten. ‘Şu konuda bizi engellediler' diyemez. Hep siyaset, hep bir algı, bir polemik siyaseti... Çünkü başka bir şey söyleyemezler. Ellerinde başka bir vaat veya gerçekleştirdikleri bir hizmet olmadığı için söyleyecekleri de bir şey yok. Dolayısıyla ne yapacaklar? Gündemi değiştirmek zorundalar. Gündemi değiştirmek için de bakanlara laf yetiştirecekler, orada gidip Sayın cumhurbaşkanımıza, devletin yüzde 52 oyu ile seçilmiş cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak hakaretler edecekler, bir gideceksiniz ve bakacaksınız orada cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olacaksınız, İstanbul'un bunca sorunu varken gidip 80 ilde mitingler düzenleyeceksiniz, oralarda vaatler vereceksiniz, seçim akşamı çıkıp ‘Biz kazanıyoruz' diyerek kendinizi gülünç duruma düşüreceksiniz...”“Hep aynı mantık. Bu senaryoyu biz çok dinledik. Oynadılar ama 22 yıldır da bu ülkede hizmet siyaseti yapan, eser siyaseti yapan AK Parti ve cumhur ittifakı var. Dolayısıyla onların bu çabaları nafile. Aslında çözümsüzlüğün, buradaki sıkıntıların yansıması. Ne yapacaklarını bilmedikleri için, çok şey kaybedecekler. 31 Mart akşamı ikisi de, biri eş genel başkanlığı kaybedecek, biri de burada bu kadar İstanbul'un kaynaklarını çarçur edip, İstanbul'un kaynaklarını israf edip, orada o hayallerini gerçekleştiremeyecek.”ASLINDA ÖZGÜR ÖZEL, CHP'NİN EŞ GENEL BAŞKANI MI?Murat Kurum, “Kendi iradesiyle gelememiş, orada birilerinin iradesiyle gelmiş, kongrede oynanan oyunları kendilerinin ifade ettiği, daha belediye başkanı adayını bile kendisinin seçemediği ve orada el kaldırırken başka adayların elini kaldırarak mitinglerde görüntü veren, bir sürü gaflar yapan birisi. Aslında bize ‘gaf yapıyor' diyorlar ama onların gafını hepimiz gördük.”“Kendisi de biliyor. Oraya hakkı ile gelmedi, emeği ile gelmedi, alın teri ile gelmedi. Orada kukla genel başkanlık yapıyor. Bugün bütün Türkiye, kendileri konuşuyorlar, delegeler ile yapılan oyunları, İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeler, İstanbul'da İBB meclisinde deprem görüşülürken gidip orada zoom toplantıları üzerinden kongreyi dizayn etmeler gibi gibi bir sürü şeyi zaten kendileri de anlatıyorlar. Dolayısıyla buradaki sorun ilgisizlik. Buradaki sorun liyakatsiz bir kadro ile çalışmak. Aslında beceriksizlik... Bir işi becermek için doğru ekiplerle çalışırsınız, bu işi yapacak kadrolarla çalışırsınız, vaatleriniz bir tarafta olur. Bakın izim bütün vaatlerimiz ayağı yere basan vaatler ve bu vaatlerin hepsini bir altı aylık, bir yıllık eylem planlarıyla, hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. 1 Nisan'da biz ne yapacağımızı biliyoruz ama onlar 1 Nisan'da ne yapacağını bilmiyor. Emin olun bilmiyor.”“Bakın şu projelerin hiçbiri İBB'de yoktur. Çalışamazlar, kadroları yok. 50 bin kişinin değiştiği bir süreçte, 5 yılda böyle bir projeyi de çıkaramaz. Çünkü oradaki bilgili, becerikli, tecrübeli ekibi saf dışı bıraktılar.”“Şuan yaşanan bütün sorunların sorumlusu İBB yönetimidir. Çok net söylüyorum. Geçen gün Özel Halk Otobüsleri ile beraberdim. Diyorlar ki, her halk otobüsü firmasının, en az 1 milyon lira alacağı var, 2 milyon lira, 3 milyon lira alacağı var. Bugün Adalar'a giderken feribota bindim. Adamın alacağı var. Şimdi o insanlar küçük esnaf, küçük işletme... Bir otobüs firmasından siz, 2 milyon veya 3 milyon kendisini finanse etmesini bekleyemezsiniz. Bunun bakımı var, bunun servis işi var, sistematik olarak lastiği değişecek, orada şoförün ihtiyacı var, otobüsün ihtiyacı var... Bunları yapmazsanız ne olur? Otobüs yolda kalır.”“İmamoğlu, bunların farkında olmadığını aslında itiraf ediyor. ‘Hatırlamıyorum' diyerek bunları itiraf ediyor. Burası ile ilgilenmiyor ki gözü dışarıda. Hep kendi menfaati ile ilgili, kendi geleceği ile ilgili bir kurgu var, o kurguyu gerçekleştirmek adına İstanbul'un kaynaklarını kullanıyor. İstanbul, bir basamak olarak kullanılabilir mi? Böyle aziz bir şehir, böyle bir metropol, bir basamak olabilir mi? Burada, 16 milyon insan yaşıyor. Yılda 18 milyon turist geliyor. Nereden baksanız ayda 1, 1 buçuk milyon turist var. Bu şehrin ihtiyaçları var. Bu şehre bakacaksınız, sevgi göstereceksiniz. Küçük bir bebek gibidir, şefkat ister, sevgi ister. O sevgiyi gösteremezseniz üzülür o şehir. İstanbul, bugün üzgün ve kırgın.” ifadelerini kullandı.İMAMOĞLU KAZANAMAZSA NE YAPACAK?“Artık CHP'de mi koşar başka bir yerde mi koşar, çok sevdiği tatile mi gider, onu biz bilmiyoruz. Onlar, artık kendi kararları. Ama, muhakkak orada da bir planları vardır. Bunu da zamanla göreceğiz.”İMAMOĞLU, ‘ÇEŞMEDEN SU İÇİYORUM' DEMİŞTİ!“Dün akşam avukatlarımız ile beraberdik, sandık görevlilerimiz telefonundan musluktan akan suyu gösterdi. Su, kahverengi akıyor. Buyursun içsin bakalım, nasıl içecekmiş... Milleti kandırmaya gerek yok. Vatandaşın suyu çamur gibi akıyor. Bu su içilebilir mi? Daha bir kaç gün önce Anadolu Yakası'nda, İstanbul'daki suyun kokusuyla alakalı bir endişe vardı biliyorsunuz. Şimdi sen koca 5 yılda, bir damla içme suyu kaynağı getirmeyeceksin, arıtma yapmayacaksın, yeni isale hattı yapmayacaksın, o bizim güzide kuruluşumuz İSKİ elektrik parasını ödeyemeyecek hale gelmiş, İSKİ'yi yönetenlerin kim olduğu belli değil. Sonuçta burası bu işi yapacak bir kurum, belediyenin iştiraki. Orada, öyle becerikli arkadaşlar vardı ki geçmişte, İstanbul'un ve Haliç'in koktuğu günleri hatırlıyoruz. Orası temizlendi, bu şehrin her yerine içme suyu götürüldü. İstanbul susus kalacak diye beklediğimiz süreçte, hiç susuz kalmıyor. Niye? Bu yatırımlar sayesinde.”“5 yıl içerisinde bir damla su kaynağı getirmediler. Bir de yapılanı eleştiriyorlar. Sen yapıyorsun, yapana engel oluyorsun, yapanı eleştiriyorsun, kendinde eleştiriyorsun. Ne olacak peki? Su, İstanbul'un yaşam hakkı. Üstüne de gidiyorsun temel atmama töreni yapıyorsun. Devlette devamlılık esastır. Bakın bunlar devlet yönetmemiş. Şuan da kendileri yönetmiyor zaten, yönetmediklerini de itiraf ediyorlar. Ellerine vermişler projeleri, git bunu açıkla, bu vaatleri ver, gerisini biz yürütürüz... Gerisini yürütecek kadro kursa, hadi yönetecek. Onu da kuramamış. Niye kuramamış? İstanbul'un kaynaklarını, İstanbul'daki makamları, mevkileri bir rant olarak görmüşler. Bakın bunu da yine kendileri itiraf ediyorlar. Ne yapıyorlar? Orada belediye başkanı adayına ‘Sen aday olma gel ben sana İstanbul'da daire başkanlığı vereyim, genel müdürlük vereyim.' diyorlar. Öbür tarafta, ‘Biz uzlaşı ile bir ittifak kuralım, gelin siz burada bizim iştiraklerimizi yönetin, biz sizin elemanlarınızı alırız.' diyorlar. Bilgili midir, becerikli midir, liyakatli midir? Burada hiç sorgu yok. Bir sistem var, o sistemde gidiyor parti kartını gösteriyor, işe alınıyor. Böyle yönetilir mi belediye? Kendileri itiraf ediyor...”“CHP'nin adayı ‘Beni, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu aradı, bunu teklif etti.' diyor. Kendisi söylüyor. CHP'nin adayı söylüyor bunu... Dolayısıyla da bu bakış açısıyla İstanbul'a hizmet edilmez, edilemez. Edilemediğini de bizze şu 5 yıl gösterdi. O yüzden vatandaşıımz, İstanbullu hemşehrimiz sandığa giderken bunları net bir şekilde düşünecek kararını da bu doğrultuda verecektir. Çünkü İstanbul, böyle büyük bir metropol, sürekli yatırım ister. Burada sürekli eserler yapacaksınız. Çünkü öyle veya böyle İstanbul büyüyor, gelişiyor, istihdam artıyor. İstanbul, Türkiye'nin lokomotif şehri... Ekonominin bu anlamda başkenti. Marmara'ya baktığınızda neredeyse ülke ihracatının yüzde 50'si burada oluyor. Şimdi siz bu şehre yatırı yapmayacaksınız, sanayicinin sorunu ile ilgilenmeyeceksiniz, taksi sorununu çözecek bir irade ortaya koymayacaksınız, sokak hayvanlarının sorunlarıyla ilgili herhangi bir çözüm ortaya koymayacaksınız, sırtınızı döneceksiniz, İstanbul zorda olduğu zaman siz burada olmayacaksınız, İstanbul'un sorunları varken bu sorunlarla değil kendi menfaatiniz için başka işlerle uğraşacaksınız, sonra da İstanbul'daki insanların mutlu olmasını bekleyeceksiniz. Olabilir mi böyle bir şey?”“Biz diyoruz ki, İstanbul'daki içme suyu kaynağını yüzde 21 arttıracağız, çünkü ihtiyaç var. Özellikle Avrupa Yakası'nda suyu depolamamız lazım. Su, Anadolu'dan geliyor ama Avrupa Yakası'nda depolanacak alan az. Yağmurların, yağışların, iklim değişikliği ile birlikte azaldığı bir süreçte, bizim burada depolama yapmamız lazım. Biz hem kaynağımızı yüzde 21 arttıracağız hem de musluktan açtığında kapısının önüne kadar içilebilir su kalitesini, memba kalitesiyle getirecek bir vaat sunuyoruz. Bunu yapacak arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptıklar. Projelerini hazırladılar.”“İlk geldiği zaman da biliyorsunuz Yenikapı'ya belediye araçlarını dizdiler, ‘Bak, bu kadar araç var.' dediler. Şimdi onun daha da fazlası sözde belediye bünyesinde hizmet veriyor. Kime hizmet verdiğine baksanız bir sürü, belediye dışında personelin altında İBB'nin araçları var. Sayıştay raporları ne diyor? Gereğinden fazla araç, yani o gün sergilediğinden daha fazla aracı, bugün belediyede istihdam ediyorlar ve belediyeye hizmet etmiyor bu araçlar. Başkalarına hizmet ediyor. Rant görüyor dediğimiz aslında burada... Sonra da geliyorsun utanmadan, sıkılmadan, tabelalara ‘israfı bitirdik' yazıyorsun. Sen İstanbul'u bitirdin, ne israfından bahsediyorsun? Şu koca 5 yılda, ilgisizliğin, beceriksizliğin, liyakatsizliğin, İstanbul'u bitirme noktasına getirdi. Sonra da çıkıp ‘başardık' diyorsun. Neyi başardın? Evet, İstanbul'u durdurmayı başardınız. İstanbul'a, trafiği çile haline getirmeyi başardınız. Deprem korkusunu daha da büyütmeyi başardınız. İstanbul'da bir litre içme suyu kaynağı getirmemeyi başardınız. Başardıklarınız bunlar. Sonra da çıkıp bu reklam tabelalarına 500 milyon lira para harcıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Belediyenin kendi tabelaları bunlar. Herhangi bir şeyi yok. Olsa olsa baskı ücreti olur. Biz şimdi tüm baskılarımızı yenileyeceğiz. Kaç lira olduğu belli yani. Emin olun, onun yüzde 1'ine İstanbul'daki bütün tabelaları asarım. Bir baskı maliyeti var, başka maliyeti yok.”“Deprem sorunu onların umrunda değil. Onların umrunda olan balya balya paralar. ‘Nasıl olursa olsun da öbür tarafı dizayn edelim, buna finans nasıl buluruz' dertleri bu.”İMAMOĞLU PARA SKANDALI İÇİN ‘KUMPAS' DEDİ!Sözlerini sürdüren Kurum, “Ben dün de bir televizyon kanalındaydım, önceki günde... Televizyon kanallarına çıkamıyorlar farkında mısınız? Niye çıkamadıklarını biliyor musunuz? Bu soruyu sormama kaydıyla televizyona çıkmak istiyorlar. Neyi saklıyorsunuz? Ne varsa açıklayın milletimize şeffaf bir şekilde. Bunları dile getirin. İnsanımız da aydınlansın. O kadar çelişkili açıklamalar yapıyorlar ki bir bakıyorsunuz avukat başka bir şey diyor, öbürü başka bir şey diyor, eski il başkanları farklı bir yoru yapıyor. Çıkın, aziz İstanbullulara net bir şekilde açıklama yapın.”“Ben Emlak Konut genel müdürüyüm. Biz 125 bin konut yaptım. Hepsini rayiç bedelden gösterdik, hepsini rayiç bedelden sattık. Vergi kaçırmadık, KDV'den kaçırmadık, devlete her bir kuruş vergisini ödedik.”“İmamoğlu'nun koca 5 yılda yaptığı toplamda 5 bin 489. Şu bir ayda biz bakanlığımızla birlikte ‘Yarısı Bizden' kampanyası ile başladığımız üç yere gittik, temel atma yaptık. 15 bin konutun temelini attık.”“Ben, 5 yılda 81 ile gittim. Elazığ'da, Malatya'da afetler oldu. Biz gittik oraya, vatandaşımızla el ele verdik. Kastamonu, Rize, Bartın'da seller oldu. Yine gittik, cumhurbaşkanımızın liderliğinde, orada yapılması gerekn çalışmayı fedakarca, günler, aylarca orada kalarak yaptık. Ardından İzmir depremi oldu. Gittik İzmir'e, vatandaşlarımızla el ele verdik, İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü yaptık. En büyük orman yangınlarını hatırlayın. Manavgat'ta, Muğla'da... Biz yine oradaydık. Gittik vatandaşlarımızla birlikte, orayı yeni haline getirdik. Vatandaşımız artık huzurlu yaşıyor orada. En son asrın felaketi... 3 ayda 180 bin konutun temelini attık, 6 ayda teslimleri başladı.”“Onlar kendi ikballeri peşinde koşarken, balıkçıda yemek yerken, deprem olduğunda kayağa gittiklerinde, biz 81 ilimiz için çalışıyorduk, uğraşıyorduk. 365 bin konut yaptık, bu 5 yılda. 46 bin afet konutunu bitirdik ve teslim ettik. 81 ilde, 72 milyon metrekare millet bahçesi kazandırdık. 40 tarihi meydanımızın ihyasını yaptık. Bugün gidin bakın Bursa Ulu Cami'den, Selimiye etrafındaki o düzenlememize, Zonguldak tarihi meydanın ihyasına, Konya Mevlana Müzesi'nin düzenlenmesine, Erzurum Ulu Cami'sine, Sinop Kalesi etrafına gidin bir bakın. Biz bunları yaparken, bunlar balıkçıda yemek yiyorlardı büyükelçilerle. O esnada biz İstanbul'da 173 bin konutun dönüşümünü başlattık. İstenirse yapılıyor. Dertte olursan yaparsın. Bunlarda böyle bir dert yok, tasa yok. Ben ceketimi assam oy verir mantığı var.” şeklinde konuştu.MURAT KURUM SEÇİLDİĞİNDE İLK 5 YILDA NE YAPACAK?“Biz 5 yılda İstanbul'daki, acil dönüştürülmesi gereken 600 bin konut var, bu konutları dönüştürmek istiyoruz. Çünkü aynı acılar bir daha yaşansın istemiyoruz.”“Biz depremde temel atarken, onlar ne diyordu? ‘Biz bu konutları bedava vereceğiz. Siz bu kafayla bunu 50 yılda yaparsınız, 100 yılda yaparsınız, 1000 yılda yaparsınız. Bunu yapacak parayı bulamazsınız. Bunu yapacak kaynağı bulamazsınız.' diyorlardı. Sabiha Gökçen'de de aynısını söylediler, Kuzey Marmara Otoyolu'nda da aynısını söylediler, Osmangazi Köprüsü'nde de aynısını söylediler. Biz ‘KAAN'î üreteceğiz' dedik, ‘kalorifer peteği' dediler. ‘İnsansız hava aracı yapacağız' dedik, ‘Bunu yurtdışından getiriyorsunuz.' dediler. Biz ‘Elektrikli aracı yapacağız.' dedik, ‘Bu burada yapılmıyor' dediler. Fabrikaya bile utanıp gidemiyorlar... Git kardeşim, gurur duy. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir malı. Senin alın. Hepimizin gurur duyacağı işler bunlar. Bunlarda gurur duyma yok. Sadece eleştiri var. Eleştirerek bu ülke bir yere gidemez ki. Eleştirerek bu hizmetler yapılamaz. Algıyla deprem endişesi giderilebilir mi?“Biz çalışacağız. Sadece İstanbul'a odaklanacağız ve çalışacağız. 650 bin konutu geçişte nasıl yaptıysak bugün de yapacağız. ‘Bunu Murat Kurum nasıl yapar?' diye bir endişe emin olun yok. Gidin 81 ilde vatandaşımıza sorun, ‘Bu mavi montlu adam geldi, bize söz verdi. Sözünü de tuttu.' derler. İzmir'de Bayraklı'ya bakın. Bizim orada eserlerimiz ayakta. Çevre Bakanlığı en düşük bütçeli kuruluşlardan biridir. Ama biz orada kaynağımızı verimli kullandık. Atıl kaynakları hemen bütçemize ilave edecek şekilde hayata geçirdik. Personelimiz ile birlikte çalıştık, çabaladık ve bu işleri yaptık. İstanbul'da da yapacağız. İstanbul'un kaynağını, İstanbul'a kullanarak yapacağız, İstanbul ile ilgilenerek yapacağız. 300 bin konutumuzu, her yıl 60 bin konutu KİPTAŞ eliyle, 5 yılda 60 bin konutu dönüştüreceğiz. ‘Yarısı Bizden' kampanyasına burada devam edeceğiz. 700 bin lira hibe vereceğiz, 700 bin lira kredi desteği vereceğiz, 100 bin lira da taşınma yardımı ve kira desteği vereceğiz. Dolayısıyla burada 300 bin konutu böyle dönüştürdük. Ne yapacağız? Bunları, vatandaşımızla birlikte Nisan ayında talepleri alacağız. Bunlar Nisan ayında ne yapacak biliyor musunuz? Geçmişte olduğu gibi hiçbir şey. Ama biz Nisan'da taksi sorununu çözmek için o iradeyi masaya koyacağız. 6 ayda taksi sorununu çözeceğiz. 6 ayda bu dönüşümle ilgili başvuruları alacağız ve hızlı bir şekilde inşaatlarımıza başlayacağız. Yerinde dönüşümle 250 bin konutumuzun, gideceğiz ve orada yapılması gereken imar planlarını hızlı bir şekilde yapacağız. Şuan vatandaşımız dönüşemiyor. Niye dönüşemiyor biliyor musunuz? Eski binasını yenilemeye kalksa 10 dairesi, 7 daireye düşüyor. Nasıl dönüşecek bu adam? Plan getirdin de meclisten çıkmadı mı? Hani engelleniyor ya. Çıktı... Bir tane vatandaşın lehine, büyükşehir belediye meclisine getirdiği karar ret cevabı almış mı acaba? Ama onlar bizim kentsel dönüşüm projelerimize bin 500 tane dava açtılar. Şimdi bu nasıl bir anlayış?”“31 Mart, vatandaşımızın aslında İstanbul'la ilgili geleceğine ilişkin kararın verileceği bir seçim olacak. Çok önemli bir şey bu. Mesele, Murat Kurum meselesi değil. Mesele, herhangi bir siyasi partinin arkasında taraftar gibi oy vermek değil. Mesele İstanbul.”“TAKSİ SORUNUNU 6 AYDA ÇÖZECEĞİM”İstanbul'un taksi sorunu hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, “Taksicilerle bir araya geldim. Taksi sorununu 6 ayda çözeriz. 6 ayda İstanbul'da taksi sorununu çözeceğim ve İstanbul taksisi marka olacak. Bu kadar basit bir konu. Bir kere bu işi tekelden yöneteceğiz. Biz, İstanbul'daki herhangi bir esnafa rakip olmayacağız. Esnaf bizim vatandaşımız, İstanbullu da bizim hizmet vermemiz gereken insanımız. Olaya bütüncül bakacağız. Her olayı çözerken, her olayla ilgili bir karar verirken çok yönlü bakacağız. Depremi de düşüneceğiz, ulaşımı da düşüneceğiz, sosyal adaleti de düşüneceğiz, ev ekonomisini de düşüneceğiz. Dolayısıyla tek çatı altında sistemi yöneteceğiz. Şuan tek çatıda yönetilmiyor.” dedi.İSTANBUL'DA TRAFİK ÇİLESİ BİTER Mİ?Kurum, “Aslında geçmişe baktığınızda bunun cevabı ortada. Biz, metro ihalelerini yapmışız, hazır bir şekilde, finansı ve kaynağı hazır bir şekilde vermişiz, metro hatları iptal edilmiş. O da yetmemiş, gitmişler Sancaktepe'deki hazır metro hattına hafriyat dökmüşler. Şimdi de o hafriyatları kaldırmak için kamu kaynağı harcıyorlar. İstanbullunun parasının bu israf etmek değildir de nedir?” dedi.İSTANBUL'DA ‘İŞE BAŞLAMA' TÖRENİ YAPTILAR!Murat Kurum “İstanbul'da işe başlama töreni yaptılar. Böyle bir tören duydunuz mu? Bu, ‘Vatandaşı kandırabilir miyim?' töreni. İşe başlayacak adam, işe başlayacak zihniyet oraya hafriyat döker mi?”“Bunlar bizim yaptığımız işe bile sahip çıkmaya kalkıyorlar. Orada bir emek var, bir alın teri var. Sen neden başkasının emeğine sahip çıkmaya çalışıyorsun ki? Kendin yap ‘Burayı da ben yaptım' de.” Bir tane metro ihalesi yapmamış 5 yılda. Açılan metrolar da bizim başlattığımız projeler.”“Son 5 yılda İstanbul'da yaklaşık 146 kilometre metro açılmış. Bunun 82 kilometresi, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmış. İBB tarafından ‘açtım' dediği hatlar da 63.9... Peki, 2019 sonrasında 63.9 kilometrelik hattın ne kadarı yapılmış biliyor musunuz? Yeni açacakları ile birlikte 17.88 kilometre. Yani 17.88 kilometre kendisi yapmış, 82 kilometre Ulaştırma Bakanlığı yapmış. Yani, 5 katından fazla. Devlet engelleseydi, Ulaştırma Bakanlığı bu kadar metro yapar mıydı buraya? Ulaştırma Bakanlığı bu 82 kilometre metro yapmasaydı, İstanbul'un trafik çilesi nereye gelirdi? Bir düşünün...” şeklinde konuştu“KANDİL'DEN TALİMAT GELDİ VE İTTİFAK İŞARET EDİLDİ”Murat Kurum, DEM Parti ve CHP'nin İstanbul'da yaptığı ve Kent Uzlaşısı adını verdiği ittifak hakkında da açıklama yaptı. İki partinin Kandil'den gelen talimatla yeniden ittifak yaptığını ifade eden Kurum, tepkisini “Tam açıklayamıyorlar. İttifak yaparsan çıkar açıklarsın. Kapı arkasında bir şey yapmazsın. Biz ne yapıyorsak şeffaf bir şekilde yaptık. 22 ilçede aday çıkartılmıyor, Meclis üyelikleri paylaşılıyor, Esenyurt adayı; ‘beni Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu aday gösterdi' diyor. Diğer taraftan da, ‘Esenyurt'un nüfusu bir çok ilden fazla, öz yönetim olsun' diyor. DEM bir aday çıkardı, sonra Kandil'den talimat geldi ve başka aday çıktı. İttifak yapılması işaret edildi. Şimdi de ittifakı, Kent Uzlaşısı adı altında söylüyor. Vatandaşımız kimin hizmet, eser getireceğini biliyor. Kendilerine yakın gazeteciler bile; ‘Bir il binasını alamayanlar ülkeyi, şehri nasıl yönetecek' diyor. Sen şehri bitirmişsin, 5 yıl için daha aday oluyorsun. Millet sana nasıl inansın? Bırak aday olmayı, istifa etmen lazım. İstanbul ile ilgilenmeyeceksin, sonra ‘ben İstanbul'u yönetmeye talibim, her şey güzel olacak.' Ne oldu, kalp yapıyordunuz herkese.” sözleriyle ifade etti.“CHP'Lİ YÖNETİMİ EN İYİ BİLEN, EZİYETLER ÇEKEN YENİDEN REFAH PARTİSİ SEÇMENİMİZDİR”Murat Kurum, Cumhur İttifakı'ndan ayrılarak 31 Mart'taki yerel seçimlere kendi adayıyla girme kararı alan Refah Partisi'nin seçmenine, “Herkesin oyuna talibiz. CHP'yi en iyi bilen Yeniden Refah Partili seçmenimizdir. Çektikleri eziyet orada. Sandığa gittiklerinde verdiği oyun kime yarayacağını düşüneceklerdir. CHP Belediyesi'ne mi, yoksa Rahmetli Erbakan Hoca'mızın rüyasını gerçekleştirecek iradeye mi destek verecekler? Bunu sandıkta düşüneceklerdir. Biz Yeniden Refah Partili seçmenimizin oyuna talibiz. Sandığa gittiklerinde oyları, Kur'an kursuna giden çocuklarımız için ‘Orta Çağ zihniyeti' diyenleri mi destekleyecekler yoksa ülkeye katı sağlamak için çalışanlara mı yarayacak, bunu düşüneceklerdir. Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasını en çok Rahmetli Erbakan Hocamız isterdi. Ezanlar sonsuza kadar yankılansın istiyordu. Yoksa ‘müze olsun' diyenlere mi destek olunacak? ‘Benim oyum nereye destek oluyor?' diye düşüneceklerdir.” diye seslendi.“KARDAN ADAMIN SALTANATI, GÜNEŞ DOĞUNCAYA KADARMIŞ”Murat Kurum, İstanbul'un deprem ve trafik sorunun beka sorunu olduğunu işaret etti. Mevcut İBB yönetimini hedef alan Kurum, “Mesele İstanbul. Her medeniyetin dostça yaşama arzusunu devam ettirme. 3 senedir bitmek bilmeyen kaldırım çalışmaları var. Yerel seçim hizmet seçimi. Yerel seçimde İstanbul'un geleceğini uygulayacağız. Deprem bir beka sorunu değil midir? İstanbul'un ekonomisi beka sorunu değil midir? İstanbul'un kaynaklarının israf edilmesi bu ülkenin beka sorunu değil midir? Türkiye Yüzyılında şunun kararını vereceğiz; İstanbul lokomotif bir şehir mi olsun yoksa daha mı geri gitsin. Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış. Bunların saltanatı 31 Mart'ta doğacak güneşle bitecek. Tüm seçmenlerimiz bunları düşünecek.” dedi.“İHTİYAÇ SAHİBİ TÜM EMEKLİLERE HER AY 2500 TL”Murat Kurum, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için kadınları ve gençleri destekleyeceklerini söyledi. Emeklilere de İBB bütçesinden her ay destek vereceklerini yineleyen Kurum, sosyal projelerini, “10 bin kadınımıza ve gencimizi sermaye desteği vereceğiz. İlk işini kuran gençlere 100 bin TL destek vereceğiz. Kendi işlerini kurup, kendileri üretebilecekler. E-ticaret üzerinden pazarlamalarına destek olacağız. 100 bin ailemizin ev ekonomisi güçlenecek. Kadın istihdamını artıracağız. 7/24 nöbetçi kreş hizmeti vereceğiz. Ulaşımda yüzde 40 indirim olacak. 0-6 yaş çocuk sahibi anne ve babalara ücretsiz ulaşım hakkı tanıyacağız. Üniversite öğrencilerine 10 bin TL eğitim desteği verilecek.Sosyal yardımlar yapacağız ama gelirleri artırmak için bu adımları da atacağız. İSMEK'te çalışan, üretenlere saatlik ücret alacağız. İhtiyaç sahibi tüm ekmekli vatandaşlarımıza İBB olarak ayda 2500 TL ödeme yapacağız. İstanbul'da 3 tane büyük yaşlı ve engelli yaşam merkezi olacak.” şeklinde anlattı.CHP'li İBB yönetiminin 2019 seçiminin ardından yaptığı işten çıkarmaları hatırlatan Kurum, “Haksız yere işten çıkartılan her bir kardeşimizi 31 Mart akşamı işe alacağız. Bazı çalışanlarını işiyle alakalı olmayan yerlere göndermişler. 2019'da ‘kimseyi işten atmayacağız' dediler. 5 senede nasıl 50 bin kişi işe girdi, çıktı? Belediye böyle işleyebilir mi? Kimseyi haksız yere işten atmayacağız. Alın teri nedir, emek nedir bilmiyor ki? Bu şehri böyle yönetemezsiniz.” ifadelerini kullandı.“İKİ GÜNLÜK KONSER PARASINA 39 İLÇEYE KENT LOKANTASI, KREŞ VE KÜTÜPHANE AÇARIM”CHP'li İBB Başkanı'nın “mega proje” dediği Kent Lokantalarına da değinen Murat Kurum, “39 ilçede iki gecede açarım.” dedi. İBB yönetiminin iki konser için harcadığı 550 milyon lira ile İstanbul'un 39 ilçesinde yapılacak işleri sıralayan Kurum, konuşmasını, “Biz sosyal yardımlarla alakalı; verilen yardımları devam ettireceğiz ve sürdürülebilir yardımlar da yapacağız. Kadir Ağabey zamanında, Ramazan'da günde 500 bin kişi ücretsiz kişiye yemek veriyordu. Diğer aylarda, ayda bir buçuk milyon kişi ücretsiz yemek yiyordu. Şimdi bunlar ücretsiz verilen yemekleri kaldırdılar, ücretle yemek verdiği 11 lokantayı hizmetmiş gibi anlatıyor. Geliri en az olan ilçemizde onun kadar sosyal tesisimiz var. Bunu büyük bir iş gibi anlattığımızı gören oldu mu? Biz bunları zaten yapıyoruz. Ulaşımı ve depremi konuşmadığım yerde kent lokantasını konuşmam. Zaten yapıyoruz. 39 ilçede 2 gecede açarız. Yaptıkları bir bina da yok. Bir yerleri kiralıyorlar, masa, sandalye sonra ‘iş yaptık' diyorlar. Konserlere verdikleri 550 milyon TL ile, 39 ilçeye kent lokantası, kreş ve kütüphane açarım.” sözleriyle noktaladı.