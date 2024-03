CHP’deki para sayma skandalıyla ilgili yeni görüntü: Sürükleyerek taşıdı!

CHP İl Başkanlığı'nın satın alımına ait taşınamayacak kadar ağır olup sürüklenen yeni "valiz" görüntüleri ortaya çıktı. Mülk sahibi Ali Rıza Braka'nın Avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisindeki görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı ve Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve partinin basın danışmanı Can Poyraz yer alıyor. Masaya konulan çanta boşaltılıp Keleş ve Yılmaz'la birlikte 4 kişi tarafından sayılıyor.

CHP binasının satın alınmasıyla ilgili yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor. Mülk sahibi Ali Rıza Braka'nın Avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisindeki görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı ve Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve partinin basın danışmanı Can Poyraz yer alıyor.Masaya konulan çanta boşaltılıp Keleş ve Yılmaz'la birlikte 4 kişi tarafından sayılıyor.Dün ortaya çıkan görüntülerde bir detay da dikkat çekmişti. Para taşınan çantalardan birinin askısı içindeki paranın ağırlığından dolayı kopuyor. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz çantayı sürüklemek zorunda kalıyor. Yılmaz daha sonra Fatih Keleş ve diğer 2 kişiyle çantayı masaya boşaltıp parayı sayıyor.Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Öksel, para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada ifade verdiCHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, görüntülerde yer aldığı tespit edilen ve ifadeye çağrılan CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.Savcılık katına çıkan Öksel, ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.Başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul eski İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi.CHP Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise ifadesi alınacak.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, 'Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.' notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alındı.Keleş, 'Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı.' şeklinde ifade verdi.Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.Şüpheli Braka'nın da savcılıkta, 'CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık.' şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun şüpheli olarak ifadeye çağırıldığı öğrenildi.