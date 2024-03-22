Cani anne Eylem Tok haberim yoktu demişti! Bu görüntü sözlerini yalanladı: Meğer tüm gün…

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta yaşanan kaza, gündemin ilk sırasında yer aldı. Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ailesine ait lüks araçla ehliyeti bile olmadan trafiğe çıktı. Arkadaş grubuyla yarış yaptığı belirlenen Cihantimur, yol kenarında bekleyen ATV sürücülerinin arasına daldı.4 kişiyi yaraladı evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından olay yerinden alındı. Cani anne ile katil oğlu, kazadan saatler sonra önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtı. Soruşturma kapsamında Eylem Tok ile oğlu Timur'un iadesi için adli süreç başlatıldı. Bir yandan da anneyi olay yerine götürdüğü belirlenen şirket çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı.ABD'de lüks bir dairede kaldıkları belirlenen canavar anne Eylem Tok ile oğlu Cihantimur'un kaza gecesine ait yeni görüntüleri de ortaya çıktı.Görüntülerde, Timur Cihantimur saat 21.00'da arkadaşı K.D. ile Eylem Tok ve çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu'nun yanına geldiği, saat 21.21'de ise kafeden ayrıldığı yer aldı.Kamera kayıtlarında Cihantimur ve arkadaşının kullandığı lüks araçlar saat 23.01'de akaryakıt istasyonunda mola verdiği grubun saat 23.10'da akaryakıt istasyonundan ayrıldığı anlar da vardı. Eylem Tok'un kaza haberini saat 23.30'da aldığı, apar topar kafeden çıktığı anların da kamera kayıtlarına ulaşıldı.TV100'ün haberine göre cani anne Eylem Tok'un açıklamasını da yalanladı. Katil oğlunu kaçıran anne Tok, oğlunun aracı kendisinden habersiz aldığını açıklamıştı.Ancak görüntülerde Cihantimur'un arkadaşları ile kafeye ailesine ait araçla geldiği, yine aynı araçla kafeden ayrıldığı ve Eylem Tok'un bu durumdan haberdar olduğu anlaşıldı. Görüntülere bakıldığında tüm gün arabayla gezdiği de ortaya çıktı.