Başkan Erdoğan'dan CHP'ye zehir zemberek sözler: Utanmasalar terör örgütüne militan yazılacaklar

AK Parti yerel seçim çalışmaları kapsamındaki mitinglerine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karabük'te coşkulu kalabalığa hitap etti.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Yolun açık olsun Karabük, sonsuza dek yüzün gülsün Karabük. Merak ettim sordum ne kadar kişi var? Emniyetin verdiği rakam 46 bin. 31 Mart akşamı inşallah zaferi birlikte kutlayacağız.Ekmeğini demirden çıkaranların şehri olan Karabük, Türkiye sanayisinin de can damarları arasında yer alıyor. Ekonomimize eşsiz katkılar sunuyor. Bu şehri Türkiye Yüzyılı'nda daha da ileri götürmek bizim için bir vefa meselesidir.Karabük hem güzel hem merhametli bir şehir olarak varlığıyla ülkemiz ve milletimiz için rahmettir. Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'nda yüzde 62'yi aşan, bana yüzde 64'e varan oranlarda destek verdiniz. Bunun için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.Karabük'ü çok daha farklı yerlere taşıyacağız. Bu şehirde yaşayan her bir kardeşimizin üzerimizde hakkı var. Bunları ödemek zorundayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çözmek boynumuzun borcu.Bazıları meydanlarda söz verip göreve gelince unutmasını iyi bilirler. Biz ise yapmakla mesulüz. Tüm hazırlıklarımızı yapıp öyle konuşacağız. Aksi takdirde ötekilerden farkımız kalmaz.'1 TRİLYONDAN FAZLA KAYNAK AKTARDIKÜlkemizin son yıllarda geçirdiği badireleri biliyorsunuz. Üstüne bir de asrın felaketi depremler oldu. Ekonomimize faturası 104 milyar dolar. İstanbul başta olmak üzere risk altındaki şehirlerimizin süratle depreme hazırlanması gerekiyor. 1 trilyondan fazla kaynak aktardık.Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayınca bunların hepsi için daha geniş bir hareket alanına sahip olacağız. Refah kayıplarını fazlasıyla telafi edeceğiz.Kardeşlerim ülkemizde seçim dönemleri, her kademedeki yöneticilerin belirlendiği demokrasi şölenleri olmaktan öte anlamlara sahiptir. Kimin kimin yanında durduğunu gösteren bir sınamadır.'BU KİRLİ PAZARLIKLARIN ARDINDAN NELER ÇIKACAK HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ'Tüm suçu Bay Kemal'in sırtına yükleyip şimdi de kendi keyfine bakıyorlar. Bu ucube ittifaktan kala kala DEM ile tuhaf bir ilişki kaldı. Sorsan ittifak yapmadılar. Pek çok yerde ortak belediye başkan adayı, meclis üyesi çıkarıyorlar. CHP ile pazarlık masasına sürdüler. Bu kirli pazarlıkların ardından neler çıkacak hep birlikte göreceğiz. Yargı bunları takip ediyor. Şimdiden bazı emareler ortaya çıkmaya başladı.Utanmasalar ortaklarına yaranmak için terör örgütüne militan yazılıp ideolojik eğitime girecekler. Ortaya valiz valiz para görüntüleri de çıktı. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye, insanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı yok.'BU CHP VE DEM'DEN BİR ŞEY OLMAZ''Dün aramızda kalsın, kazanıyoruz' diyorlardı. Bu DEM ve CHP'den bir şey olmaz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim mezhep istismarıyla, ideolojik saplantılarla işimiz olmaz. Bizim davamız Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek'