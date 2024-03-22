23 yaşındaki Yusuf’un sır ölümü! Yusuf ölmeden 1 yıl önce 21 Mart’ta ‘ölü mod’ paylaşımı yapmış!

Kuşadası'nda Köseoğlu Sitesi'nde ikamet eden ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen 23 yaşındaki Yusuf Güvcin, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alet izi bulunmayan gencin ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.Annesi oğlunu hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemede Güvcin'in hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemenin ardından ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güvcin'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Güvcin'in önceki gün grip şikayetiyle Kuşadası Devlet Hastanesine başvurduğu, tedavisinin ardından evine döndüğü öğrenildi.Yusuf Güvcin'in ölmeden 1 yıl önce 21 Mart 2023'te sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına 'ölü mod' yazması dikkat çekti.