TFF yeni uygulamayı duyurdu: Resmen başladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Akademisi, Trendyol Süper Lig'de analiz uygulaması resmen start aldı ve maç öncesi takımların analizleri hakemlere ışık tutmaya başladı.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, Süper Lig'in 30. haftası itibarıyla maçlarda mücadele edecek takımların analizlerinin, mücadele öncesinde müsabakayı yönetecek hakemlere iletilmeye başlandığı açıkladı.
UEFA DA BENZER BİR SİSTEM KULLANIYOR
UEFA'nın da buna yakın bir sistem kullandığının aktaran açıklamada, uygulamanın takım dizilişi, hücum ve savunma anlayışı, geçişler, duran toplar, fauller, sarı, kırmızı kart ve ofsayt pozisyonları gibi kounlarda yapılan analizlerle hakemlerin maç performanslarına katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.
Hakem Akademisinin bu yeni uygulamasında kullanılacak analizlerin, takımların oynadıkları son 3 karşılaşmanın veri ve görüntüleri baz alınarak güncelleneceği, dolayısıyla hakemlerin karşılaşmalara daha hazırlıklı ve donanımlı olarak hazır olacağı belirtildi.
UEFA DA BENZER BİR SİSTEM KULLANIYOR
UEFA'nın da buna yakın bir sistem kullandığının aktaran açıklamada, uygulamanın takım dizilişi, hücum ve savunma anlayışı, geçişler, duran toplar, fauller, sarı, kırmızı kart ve ofsayt pozisyonları gibi kounlarda yapılan analizlerle hakemlerin maç performanslarına katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.
Hakem Akademisinin bu yeni uygulamasında kullanılacak analizlerin, takımların oynadıkları son 3 karşılaşmanın veri ve görüntüleri baz alınarak güncelleneceği, dolayısıyla hakemlerin karşılaşmalara daha hazırlıklı ve donanımlı olarak hazır olacağı belirtildi.