TFF yeni uygulamayı duyurdu: Resmen başladı

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, Süper Lig'in 30. haftası itibarıyla maçlarda mücadele edecek takımların analizlerinin, mücadele öncesinde müsabakayı yönetecek hakemlere iletilmeye başlandığı açıkladı.UEFA'nın da buna yakın bir sistem kullandığının aktaran açıklamada, uygulamanın takım dizilişi, hücum ve savunma anlayışı, geçişler, duran toplar, fauller, sarı, kırmızı kart ve ofsayt pozisyonları gibi kounlarda yapılan analizlerle hakemlerin maç performanslarına katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.Hakem Akademisinin bu yeni uygulamasında kullanılacak analizlerin, takımların oynadıkları son 3 karşılaşmanın veri ve görüntüleri baz alınarak güncelleneceği, dolayısıyla hakemlerin karşılaşmalara daha hazırlıklı ve donanımlı olarak hazır olacağı belirtildi.