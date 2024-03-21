Öğrenciler dikkat! YÖK açıkladı, o üniversitelere puan şartı geldi…

Milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren değişiklik için düğmeye basıldı. Çoğu öğrenci üniversite hayalleri kurarken yurt dışı olanaklarını yurt dışında okuyabilecekleri, geçiş imkanı olabilecek bölümleri ve okulları araştırır.Öğrencilere, orta öğretimini Türkiye’de tamamlamasının ardından denklik şartları karşılandığı taktirde yurt dışında okuma olanağı sunulur. Bu olanaktan yararlanma imkanı sunan denklik şartlarında ise yeni bir düzenleme yapıldı.Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre, yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıt olmak isteyen öğrenciler için YKS puan şartı getirildi.Karar tarihinden sonra kayıt yaptıranlar açısından geçerli olmak üzere, orta öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayıp YKS kılavuzuna göre Türkiye'de belirli bir başarı sıralaması şartıyla kayıt yaptırılabilen programları yurt dışında okumayı planlayanların, yurt dışındaki programa kayıt oldukları yıla ait ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavında ilgili program için aranan sıralama dilimine girmeleri şartı getirildi.Buna ilişkin belge, başvuru belgeleri arasına eklenirken başvuru esnasında kuruma ibraz edilecek. YKS'ye girmeyen ve girdiği halde ilgili program için aranan başarı dilimine giremeyen adayların denklik başvuruları reddedilecek.Bu tarihten sonra kayıt yaptıranlar açısından geçerli olmak üzere, ortaöğrenimini hangi ülkede tamamladığına bakılmaksızın tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından yapılan denklik başvuruları, eğer adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumu, öğrenime başlanılan yıl YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşlarının yaptığı dünya üniversite sıralamalarının en az ikisinde, ilk binde yer alan bir yükseköğretim kurumu değilse adayın denklik başvurusu reddedilecek.Yine bu tarihten sonra kayıt yaptıranlar açısından geçerli olmak üzere, tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk başvurularıyla ilgili özel hüküm ile orta öğrenimini Türkiye'de tamamlayanlara ilişkin özel hükümler saklı kalmak üzere, öğrenime başlanılan yıl YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşlarının yaptığı dünya üniversite sıralamalarının en az üçünde ilk 400'lük dilim içerisinde yer alan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara, yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla Seviye Yeterlik ve Belirleme Sistemi uygulanmaksızın denklik işlemi yapılacak.