Murat Kurum'dan İstanbul mesajı: Emeneti koruyacağız

Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için 10 gün sonra sandık başına gidiyor.Hal böyle olunca adaylar, hem meydanlarda hem de ekranlarda projelerini ve vaatlerini anlatmayı sürdürüyor.Son olarak Cumhur İttifakı'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, TV100'de katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kurum'a programda Yeniden Refah Partisi'yle ilgili bir soru yöneltildi.Erbakan'ın rüyasının İstanbul olduğunu ifade eden Kurum, 'Gelinen süreçte İstanbul Erbakan'ın rüyasıydı. Bu emaneti en güzel haliyle korumak, gelecek nesillere aktarmak onun hayaliydi.' dedi.Bu seçimin var ya da yok olma mücadelesi içinde geçmeyeceğini vurgulayan Kurum, 'Bu seçimde alınan oylar üzerinden partiler var olup yok olma mücadelesi vermeyecek. Yeniden Refah Partisi de bunu biliyor. Bu yerel seçim. Biz herkese hizmet edeceğiz. Büyük güçlü Türkiye davasını gerçekleştireceğiz. Seçmenimiz kendisine yapılan eziyeti biliyor' şeklinde konuştu.Yeniden Refah Partili seçmenlerin sandıkta iradesini ortaya koyacağını da belirten Murat Kurum, son 5 yılda CHP belediyeciliğinden hizmet alınamadığına da vurgu yaptı.İstanbul'un geleceğine dikkat çeken Murat Kurum'un konuyla ilgili ifadeleri şöyle:Yeniden Refah Partisi seçmeni, Cumhur İttifakı içerisindeydi. Beraber Türkiye Yüzyılına yol çizdik. Beraber mücadele ettik. Gelinen süreçte onlar da kendi adaylarını gösterdiler. Gelinen süreçte İstanbul Erbakan'ın rüyasıydı. Bu emaneti en güzel haliyle korumak, gelecek nesillere aktarmak onun hayaliydi. 2 aday arasında gerçekleşecek bu seçim.Bu seçimde alınan oylar üzerinden partiler var olup yok olma mücadelesi vermeyecek. Yeniden Refah Partisi de bunu biliyor. Bu yerel seçim. Biz herkese hizmet edeceğiz. Büyük güçlü Türkiye davasını gerçekleştireceğiz. Seçmenimiz kendisine yapılan eziyeti biliyor. CHP belediyeciliğinden aldıkları hizmeti biliyorlar. Bu 5 yıllık süreçte bahaneden başka bir şey üretilemediğini onlar da biliyor. Yeniden Refah Partili seçmenimiz sandıkta iradesini koyacaktır. Mesele İstanbul'un geleceğidir. İstanbul'un geleceğini düşünen herkesin yapacağı eser üreten kadrolara destek olmaktır.Kurum son olarak ise Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini de örnek göstererek, 'Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasını en çok Erbakan isterdi. Bu gerçekleşmiş. Yeniden Refah Partili seçmen sandığa gittiğinde zincirler kırılsın cami olsun diyene mi yoksa müze olsun diyenlere mi destek olacak? Bunu düşünecektir. İşin sonunda Cumhur İttifakı'ndan parça koparmak CHP'li adaya yarayacak. Yeniden Refah Partili seçmenin bunu isteyeceğini düşünmüyorum.' şeklinde konuştu.