MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor. İşte, ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama sayfası...3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.ÖSYM BAŞKANLIĞI