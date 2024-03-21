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MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ sınav sonuçları açıklandı. 3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı. İşte, ÖSYM MSÜ sonuçları sorgulama ekranı...

Ekleme: 21.03.2024 - 10:09 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ sonuçları sorgulama ekranıMSÜ sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor. İşte, ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama sayfası...

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ sonuçları sorgulama ekranı

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI