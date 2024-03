MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 'Güvenli bölge' oluşturulacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 242'si Irak'ın kuzeyinde, 366'sı ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 608'e ulaştığını söyledi.Tuğamiral Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada Teğmen Hulusi Elçi'nin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını hatırlattı. Aktürk, ilk belirlemelere göre çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.Saldırı sonrası düzenlenen hava harekatları ile Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan 39 hedefin başarıyla imha edildiğini belirten Aktürk, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesinin devam ettiğini ifade etti.Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.Kaynaklar, Irak makamları ile gerçekleşen son görüşmelerin ardından Ortak Harekat Merkezi kurulup kurulmayacağına ilişkin sorular üzerine, şunları kaydetti:'Irak ile belirli seviyelerde görüşmeler devam etmektedir. Aralık ayında yapılan toplantının ikincisi geçtiğimiz günlerde Bağdat'ta yapılmıştı. İki ülke arasında imzalanması planlanan Stratejik Çerçeve Belgesi için hazırlıklar devam etmektedir. Bizim bu belgede olmasını istediğimiz hususlardan biri de Ortak Harekat Merkezinin kurulmasıdır. Bu harekat merkezinin işletilmesine yönelik teknik detaylar da söz konusu belge imzalandıktan sonra belirlenecektir.'Bakanlık kaynakları, Bağdat'ta gerçekleşen görüşmelerde Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımının nasıl olduğuna dair soruya şu yanıtı verdi:'Irak tarafı da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak görmektedir. Bizim Ortak Harekat Merkezi ve diğer terörle mücadeledeki işbirliği tekliflerimize olumlu yaklaşmaktadırlar. Önümüzdeki dönemde terörle mücadele ve hudut güvenliği gibi konularda Irak makamları ile çalışmalarımız artarak devam edecektir.'Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların geçmiş yıllardaki operasyonlardan farkına ilişkin sorular üzerine, artık şartların aynı olmadığını, önceki dönemde sınırlı, süreli ve tahditli operasyonlar yapılırken bugün sürekli operasyonlar icra edildiğini aktardı.Sınırlardan 30-40 kilometre ileriden itibaren Türkiye'ye yönelik tehditlerin bertaraf edildiğine dikkati çeken kaynaklar, şöyle devam etti:'Bu strateji ile birinci önceliğimiz, terör tehdidini sınırlarımızdan mümkün olduğu kadar ötede karşılamaktır. Irak ile yapılan görüşmelerde masada sadece terörle mücadele ve hudut güvenliği konuları değil, enerji ve ticaret boyutunu da içine alan konular yer almaktadır. Biz Irak ile çok daha kapsamlı bir çalışmadan bahsetmekteyiz. Geçmiş yıllardaki terörle mücadeleyi bugünkü mücadele ile kıyaslamak doğru olmaz. Güvenlik ve refah birbirini destekleyen unsurlardır. Hem bölgedeki refahın hem de güvenliğin eş zamanlı artırılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Güvenli bölge oluşturarak ülkemize yönelik tehdidi uzaktan karşılamak, ulaştırma ve enerji projeleri ile de bölgede ekonominin ve refahın geliştirilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir.'Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK'nın son saldırısına ilişkin sorular üzerine, şu değerlendirmeleri yaptı:'Son dönemde saldırıların gerçekleştirildiği yerler artık Pençe-Kilit Operasyon bölgesinin en uç, en cephe bölgeleridir. Orada ufak bir bölüm kaldı, orayı da temizleyip kilidi kapattıktan sonra hudutlarımız daha güvenli hale gelecektir. Terör örgütünün son dönemdeki saldırılarının amacı da bu kilidin kapatılmasını önlemektir. Terör örgütü için bu saldırılar son çırpınışlardır. Bu çırpınışlar onları beklenen sondan kurtaramayacaktır.''Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 854 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1916 silah ve 803 bin 241 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 650 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 900 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir.'Bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu aktaran Aktürk, 'Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesine, eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla devam edecek, korkuyu iliklerinde hisseden teröristler için son çırpınışlar asla bir çare olmayacaktır.' diye konuştu.Aktürk, Suriye'de güvenlik istikrarının sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ise devam edildiğini kaydetti.Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si terör örgütü mensubu 174 kişinin yakalandığını, 2 bin 393 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini aktardı.Aktürk, 'Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1921'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 36 bin 840'a yükselmiştir. Yine, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilo uyuşturucu ele geçirilmiştir.' dediTuğamiral Aktürk, kadın çocuk gözetmeksizin, en temel haklarından mahrum bırakılmış Filistin halkına yönelik İsrail'in uyguladığı vahşeti ve zulmü tüm insanlığın görmesi gerektiğine dikkati çekerek, 'Temennimiz, uluslararası toplumun vicdansızca yapılan bu saldırılar karşısında gerekli adımları atması ve katliamların durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir. Gazze'de bir an önce koşulsuz ve kalıcı ateşkesin ilan edilmesi kaçınılmazdır.' diye konuştu.TSK'nın, icra ettiği operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü belirten Aktürk, bu kapsamda Ağrı, Kars, Iğdır ve Tatvan'da düzenlenen Kış 2024 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini söyledi.TCG Anafartalar denizaltısı tarafından Arnavutluk'a, İtalya'ya ait Carlo Bergamini fırkateyni tarafından ise Mersin'e liman ziyaretleri gerçekleştirildiğinin bilgisini paylaşan Aktürk, TCG Gediz fırkateyni tarafından da Hırvatistan'a liman ziyareti yapılmasının planlandığını ifade etti.Tuğamiral Aktürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin katkısıyla TSK'nın etkinliğinin ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığına işaret etti.Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarlarda, 'Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi' ve 'NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı'nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını aktaran Aktürk, TSK'nın ülkenin bekasına yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, asil milletin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.