MİT'ten Kandil'de nokta operasyon: PKK/KCK'nın sözde sorumlusu Barzan Hesenzade öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütünün üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor.Hain terör örgütü PKK'nın sözde yönetici kadrosuna yönelik nokta operasyonlar gerçekleştiren MİT kaldığı yerden devam ediyor.Son olarak MİT, terör örgütüne 2016 yılında katılan "Tolhildan Kandil" kod adlı teröristin Kandil kırsalındaki yerini tespit etti.Operasyon için en uygun zamanda düğmeye basıldı. Adım adım takip edilen terörist, nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade'nin, terör örgütü elebaşları Cemil Bayık ve Duran Kalkan'la ile irtibatlı olduğu da tespit edildi.Ayrıca terörist Hesenzade'nin, örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.