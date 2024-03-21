Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: Ahlaksızlık, karaktersizlik! 'Gereğini yapacağım'

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından İyi Parti-CHP hattında yükselen tansiyon, yerel seçimlere sayılı günler kalmasına rağmen halen düşmedi.Genel seçimlerde yaşanan ağır hezimetin ardından Akşener, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere "hür ve müstakil" girme kararı aldı.Bu kararın ardından İyi Parti'de sular durulmadı ve kurucu isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi partiden istifa etti.Meral Akşener, partideki istifa furyasından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tuttu. Antalya'da yaptığı esnaf ziyaretlerinin ardından isim zikretmeden İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenen Akşener, "Biz hür ve müstakil kararı aldıktan sonra il başkanı, ilçe başkanı birçok belediye meclis üyelerimiz dahil yönetimde olan arkadaşlarımız dahil Ankara'da da 7'den 77'ye herkes istifa etti.Şimdi buraya bir mim koydum, bunu not ettik. Seçiminde yardımcı olan, arkasında duran bir siyasi partinin yöneticilerine bunu yapan; gerisini söylemeyeyim. Aynı şey Antalya'da oldu. O biraz daha orta karar gitti. Belediye meclis üyelerimiz, eski il başkanlarımız, şunlar, bunlar gittiler." ifadelerini kullandı.İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Akşener, "Benzer bir durum İstanbul'da biraz daha üstten, belediye meclis üyeleriyle sınırlı kaldı. Siyasi partilerden birbirine elbette geliş gidişler olabilir. Ama şu hareket yapıldığı andan itibaren eğer sistemi boşaltacak kadar bu işin içine girmişse bir belediye başkanı bu gerçekten ahlaksızlıktır. Gerçekten siyasi etiğe uymayan bir durumdur. Ben de Meral Akşener'sem elbette bu sahtekarlıkların gereğini yapmak benim için bir namus borcudur." ifadelerini kullandı.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime tek başına girme kararı aldıktan sonra peş peşe gelen istifa haberleriyle sarsılmıştı.Akşener, o dönem yaptığı açıklamada da İmamoğlu'nu kastederek, "Partimize kurumsal operasyon yapılıyor, bu bir savaş ilanı, kabul ediyorum" ifadesini kullanmıştı.