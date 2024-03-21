İki ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltında

İzmir ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürüttü.Haklarında örgüt üyelerinin bulunduğu beyanda bulunan, ByLock kullananlar ve Bylock içeriklerinde adları geçen, Bank Asya'da şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 14 şüpheliye yönelik İzmir merkez, Menemen, Urla ve Torbalı ilçeleri ile İstanbul'da kayıtlı 16 adrese polis ekiplerince saldırı yapıldı.Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.