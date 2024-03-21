Gazze'de can kaybı 32 bine dayandı: Netanyahu 'Saldırılar sürecek' dedi

Gazzeliler dünyanın gözleri önünde yok oluyor.Alınan son verilere göre bölgede can kaybı 31 bin 988'e yükseldi, 74 bin 188 kişi ise yaralandı.İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu, ABD’deki Cumhuriyetçi senatörlerin toplantısına video konferans yoluyla bağlanarak İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin konuştu.Görüşmeye katılan bir senato üyesine göre, Netanyahu, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, İsrail Başbakanının 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek ülkede seçim çağrısı yapmasını bir kez daha eleştirerek, Schumer'in ifadelerini "şok edici bir müdahale" diye nitelendirdi.Netanyahu’nun konuşmasında Gazze’deki "hedeflerine ulaşıncaya kadar" bölgeye saldırılara devam edecekleri mesajını verdiği ifade edildi.Netanyahu, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah kentine saldırı planını onayladığını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına ilişkin planı da "yakında" onaylayacaklarını bildirmişti.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.