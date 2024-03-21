Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kayseri ve Kilis'te olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yerel seçim mitingleri kapsamında Isparta ve Burdur'da vatandaşlarla bir araya geldi.Hem Isparta'da hem de Burdur'da coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan, bugün ise Kayseri ve Kilis'te olacak.Yerel seçim ve gündeme dair konuşacakCumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler kapsamında Kayseri ve Kilis'te olacak. Burada hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek. Cumhur İttifakı'nın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için Kayseri ve Kilisli vatandaşların desteğini isteyecek.