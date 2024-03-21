CHP’deki para sayma soruşturmasında savcılıktan yeni adım! CHP’li Şişli Başkan Yardımcısı Öksel ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası'nın satın alımında olduğu ileri sürülen esrarengiz para trafiğine yönelik başlatılan soruşturma sürerken, 'para sayma kuleleri' skandalına ait yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olduğu iddia edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e çantayla para getiren isimlerden birinin de Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel olduğu ortaya çıkmıştı.Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından apar topar izne çıktığı öğrenilen Öksel'le ilgili savcılıktan flaş bir adım geldi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Öksel'i ifadeye çağırdı.Savcılık Öksel'in ifadesinin alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Şişli belediye Başkan Yardımcısı olan Öksel'in İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden sorumlu olduğu öğrenildi.Başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul eski İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi. CHP Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise ifadesi alınacak.