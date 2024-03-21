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Bozdaoğan-14 operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdaoğan-14' operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı

Bozdaoğan-14 operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı
Ekleme: 21.03.2024 - 11:55 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Bozdaoğan-14 operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı
Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Bu kapsamda PKK terör örgütüne yönelik BOZDOĞAN-14 Operasyonu düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

'3 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-14” operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz'

Ayrıntılar geliyor...