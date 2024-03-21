İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdaoğan-14' operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor.Bu kapsamda PKK terör örgütüne yönelik BOZDOĞAN-14 Operasyonu düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.'3 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-14” operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı.Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz'Ayrıntılar geliyor...