Bakan Göktaş açıkladı: Doğalgaz tüketim destekleri ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında ödemelerin başladığını duyurarak, hak sahibi 584 bin 941 haneye toplamda 399 milyon 947 bin TL ödeme yapacaklarını bildirdi.Bakan Göktaş, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan ısınma yardımları kapsamında hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'ni dönemsel olmaktan çıkartıp düzenli hale getirdiklerini söyledi.Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programına geçilmesiyle birlikte vatandaşların yardım programına her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadığını ifade eden Bakan Göktaş, “Halihazırda ev sahibi veya kiracı olarak doğal gaz arzı sağlanan ilçelerde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımız başvurularının onaylanmasının ardından ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmeleri yoluyla ikamet ettikleri ilçeye karşılık gelen tutardan düzenli olarak yararlanabilecek” dedi.Öte yandan, Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;* Türk vatandaşı olması,* E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,* Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,* İkamet adresinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunması,* Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,kriterlerinin birlikte sağlaması gerekir.