Ankara’da kar yağışı: Başkent beyaza büründü! Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi!

Başkent Ankara'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti. Vatandaşlar ise Mart ayının son günlerinde gelen kar yağışıyla şaşkınlık yaşadı…

Başkent Ankara'da gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu.Sabaha karşı etkisini artıran yağışla birlikte kent merkezinde yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.Özellikle kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde cadde ve sokaklar büyük oranda karla kaplandı. Şehir içindeki yollar ise kar tutmadı. Ancak sabah saatlerinden itibaren de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşladı.Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.