Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolmasının ardından yeni başkan bugün seçildi. Anayasa Mahkemesi'nin yeni Başkanı Kadir Özkaya oldu.Zühtü Arslan'ın Yüksek Mahkemedeki 12 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle başkanlık seçimi süreci 20 Şubat'ta başlamıştı. Bu kapsamda, bugün Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçildi.Zühtü Arslan, 20 Nisan 2012'de başladığı AYM üyeliği görevini sürdürürken, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmişti. Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan, ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.