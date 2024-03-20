Uzman isim açıkladı Fay haritası güncellendi: Diri hat sayısı 550'ye yükseldi

Yalova'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem, beklenen İstanbul depremi için tehdit mi sorularını akıllara getirdi. A Haber yayınına katılan Doç. Dr. Bülent Özmen merak edilen soruları yanıtladı...Marmara Denizi ile ilgili yapılan çalışmalar, biz Marmara'nın deprem tehlikesinin oldukça yüksek olduğunu ve ilerleyen yıllarda bir depreme maruz kalacağını ortaya koymuş durumdayız. Ancak 3.5 büyüklüğünde depremle, yakın zamanda bir deprem olacağı yorumunda bulunmak mümkün değil. BUgün meydana gelen 3.5 büyüklüğünde depremlerin sıklıkla meydana geldiğini görüyoruz. Bu yüzden olası büyük bir depremin habercisi olduğunu söyleyemeyiz.Diri fay dediğimizde şunu anlamamız lazım, bunlar aktif ve deprem üretme potansiyeli olan hat demek. Bu hatlar ilerleyen zamanda deprem üretecek. Türkiye'nin bu hatlarla kaplı olduğunu görüyoruz. Bu kadar fazla fayın olduğu bir alanda depremin olmaması mümkün değil. Haritada koyu renkle gösterilen yerlerde son 120 yıl içerisinde 7 ve üzerinde deprem meydana geldiği anlamına geliyor. Biz son on bin yıl içerisinde bir kez deprem üretmiş faylara diri fay diyoruz.Burada 485 adet diri fay olduğu belirtiliyor. Bu sekmenlere ayrıldığında 550 faya çıkıyor. Bu 550 tane, 5 ve üzeri deprem üretme potansiyeli olan fay görüyoruz. Bu MTA ve üniversiteler tarafından yapılan çalışmayı eklersek bu sayının daha fazla olduğunu söyleyeibiliriz. Ancak sadece buna baktığımızda bile pek çok bölgede deprem yapma potansiyeli olan fay hattı görüyoruz. Türkiye'de diri fay hazırlama görevini MTA'ya verildi. 1992 yılında yayınlanan haritada bu rakam 135'ti. Yeni yayınlanan haritada bu rakam 550'ye çıktı. Yeni yayınlanacak haritalarda bu rakam daha da artabilir.Marmara Denizi'nde gördüğümüz fay en fazla korkulan fay. Bunlardan biri 1912'de diğeri 1999'da kırıldı. Ancak diğer fay 1766 yılında deprem üretti. Günümüze geldiğimizde 250 yıl zaman geçtiğini ve burada gerilimin arttığını biliyoruz. Zamanını kesin olarak bilemesek de ilerleyen zaman içerisinde deprem üretme potansiyeli var. Marmara Denizi'nde meydana gelecek 7 ve üzeri bir deprem Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili de etkileyecek. Tabi ki bunlardan bir tanesi de İstanbul.6 ve 6'dan daha büyük depremler yüzeyde kırık oluşturur.