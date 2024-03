Turgut Altınok: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş birbirine rakip olacak

Vatandaşlar, 31 Mart'ta yerel yönetilerini seçmek için sandık başına gidecek.Kıran kırana geçen seçim yarışında Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Ankara'yı karış karış gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam eden Altınok son olarak TGRT Haber Gündem Özel'de Fatih Atik'in konuğu oldu.Canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Altınok'a Fatih Atik, 'Hedefi Ankara değil mi yani, Mansur Yavaş'ın aklı Cumhurbaşkanlığı'nda mı kaldı?' diye sordu.Mansur Yavaş'ın aklı Cumhurbaşkanlığı'nda kaldı: Ankara'yı hobi olarak yönetiyorAltınok, Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı hobi olarak yaptığını söyledi.Altınok, 'Cumhurbaşkanlığı süreci vardı ona çalıştı, sosyal medya, anketçiler, kendilerini genel başkanlarından daha yüksek gösterdiler. Daha sonra da onları belediye başkanı yapan Kılıçdaroğlu'nu hançerlediler' dedi.Sözlerine devam eden Turgut Altınok, Ankara'da yaşayan küskün CHP'lilere de seslendi.'Biz hepsini kalbimize basıyoruz, bekliyoruz. Haksızlığı hukuksuzluğa eyvallah etmeyin, Altınok herkesin başkanı herkesin hizmetkarıdır' diyen Altınok konuyla ilgili şunları söyledi:Tabii tabii, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı hobi olarak yapıyor. Cumhurbaşkanlığı süreci vardı ona çalıştı, sosyal medya, anketçiler, kendilerini genel başkanlarından daha yüksek gösterdiler. Daha sonra da onları belediye başkanı yapan Kılıçdaroğlu'nu hançerlediler. Şu an CHP'de de birçok küskün vatandaşımız var. CHP'de ciddi bir tasviye süreci var. Yıllardır Ankara'daki örgütte görev almış, aday olmuş, aday adayı olmuş, teşkilata emeğini ve zamanını vermiş insanların çoğu dışarıda kaldı Ankara'da. Biz hepsini kalbimize basıyoruz, bekliyoruz. Haksızlığı hukuksuzluğa eyvallah etmeyin, Altınok herkesin başkanı herkesin hizmetkarıdır.'Bütün enerjilerini, belediyenin bütçesini 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlayacaklar'Gazeteci Atik bu kez de, 'İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili birbirleriyle rekabete girecekler gibi bir yorum vardı? Sizin de öyle bir öngörünüz var mı?' sorusunu yöneltti.İmamoğlu ve Yavaş'ın birbirlerine rakip olacağını söyleyen Altınok, 'Bütün enerjilerini, belediyenin bütçesini 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlayacaklar. Dolayısıyla şehirlerine çok fazla faydaları olmayacak' dedi.Altınok son olarak şu ifadeleri kullandı:Tablo öyle görünüyor, birbirlerine rakip olacaklar. Bunların derdi istanbul, ankara olmayacak. Bütün enerjilerini, belediyenin bütçesini 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlayacaklar. Dolayısıyla şehirlerine çok fazla faydaları olmayacak. Ankaralı burada belediye başkanı seçiyor, bütün aşkı sevdası şehir olmalı. Aklı fikri şehirde olmalı ve adaletle hizmet etmeli.Ankara Keçiören'de bir belediyecilik destanı yazdık-Cumhuriyetin 100. yılına ithafen muhteşem bir eseri Keçiören'e Ankara'ya kazandırdık. Bu tamamen belediyemizin imkanlarıyla yapılan bir hizmettir. Ankara Keçiören'de bir belediyecilik destanı yazdık.-EGO'nun zararı 17 misli arttı. Sayın Yavaş geldiğinde EGO'nun zararı vardı ama şu an 17 misli arttı. Bu kadar vatandaşımız ücretsiz binecek buna rağmen o yıllardır zarar eden EGO kara geçecek. Ankara'nın 3.5 milyar borcu vardı şu anda 20 milyar borcu var. Ankara'da 16 milyarlık hangi iş vardır bu kadar borç yapılır.-Emekliye Mansur Yavaş bin lira veriyor biz 15 Nisan'da 5bin lira yatıracağız. Mansur Yavaş doğalgaz desteği veriyor 500 lira biz 4 aya çıkartıyoruz bin lira vereceğiz. Emeklilerimize her türlü desteği veriyoruz. Biliyorsunuz TBMM kapalı ve emeklilerle ilgili karar TBMM'de alınıyor. Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili bütçe imkanlarına göre iyileştirme yapılacak. İki gündür Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraberdik. Yine çözerse Cumhurbaşkanı Erdoğan çözer. Durumu konuştuk, olayların farkında. Hiçbir emeklimizi Ankara'da mağdur etmeyeceğiz.-Çocuklarımıza kantin kart vereceğiz 200, 300, 500 lira ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimize vereceğiz. Üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapacağız. 20 bin öğrencimize ayda 30 milyon lira 1.500 lira burs vereceğiz.