Özlem Öz Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumun sır ölümü: Çok fazla kötülük var!

Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerinde kayyum olduğu iddia edilen Bünyamin Ergün, Başakşehir'de bulunan evinin 9. katından aşağı atlayarak hayatına son verdi. Ergün'ün, "Çok fazla kötülük var ne yaptıysam kendim yaptım" yazılı not bıraktığı iddia edildi. Ergün'ün bir süredir eşiyle sorunlarının olduğu olay günü de eşinin kapıyı açmaması sonucu böyle bir karar almış olabileceği öne sürüldü.

Fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında, haklarında birçok iddia ortaya atılan ve mal varlıklarına el konulan doktor Tayyar ve Özlem Öz çiftinin şirketine atanan kayyum olduğu iddia edilen Bünyamin Ergün arkasında not bırakarak hayatına son verdi.Ailesiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen Ergün'ün son zamanlarda bunalıma girdiği iddia edildi.Bünyamin Ergün, İstanbul Başakşehir'deki evinde 'Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok.Ne yaptıysam kendime yaptım' notunu bırakarak binanın 9. katından kendini apartman boşluğuna bıraktı.Ergün'ün cenazesi incelemelerin ardından önce adli tıpa gönderildi oradan da aile mezarlığına defnedildi.Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Doktor Tayyar Öz ile fenomen eşi Özlem Öz de mercek altına alınmıştı.Başsavcılık çift hakkında 'Resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 5 ayrı suçtan soruşturma başlatmıştı.Araştırma raporunda çiftin sosyal medyadaki lüks paylaşımları ve haklarında çıkan haberler yer almıştı.Fenomen Özlem Öz - Tayyar Öz çiftinin mal varlıklarına el konulmuştu...