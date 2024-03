Ofisin sahibinden bomba ifade! 'Paralar İmamoğlu'nun ekibinde toplandı'

CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para sayma görüntülerinin olduğu ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan'ın ifadesi ortaya çıktı. Taşkapan ifadesinde, CHP İl Başkanlığı'nın da arasında bulunduğu taşınmazların satın alma sürecini CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin yönettiğini söyledi. Taşkapan, "Ofise gelen paraların tümünü İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş not alıyordu. Ofise farklı yerlerden 3 saat boyunca para geldi. Notların hepsi son olarak İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'da toplandı" diye konuştu.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para desteleri sayarken çekilen görüntüleriyle ilgili yürütülen soruşturmaya, paraların çekildiği ofisin mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ifadesi damga vurdu.Taşkapan ifadesinde, CHP İl Başkanlığı'nın da arasında bulunduğu taşınmazların satın alma sürecini dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığını ancak ilerleyen süreçte el çektirilerek İBB Başkanı İmamoğlu'nun ekibinin süreci devam ettirdiğini söyledi.Ofise gelen paraların tümünü İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in not aldığını söyleyen Taşkapan, ofise farklı yerlerden 3 saat boyunca para getirildiğini, gelen giden para notlarının en son, ifadesinde neden para saydığını hatırlamadığını söyleyen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'da toplandığını aktardı.Taşkapan, Sarıyer ve Büyükçekmece'de çok fazla yatırımı olduğu bilinen iş adamı Metin Gül'ün, yatırımlarının durdurulmasından endişe etmesi nedeniyle 2 milyon lirayı zorla CHP'ye aktardığını söylediğine dikkat çekti.Avukat Gökhan Taşkapan'ın kendi rızasıyla verdiği ifadesinde, paraların sayıldığı yerin müvekkili olan Ali Rıza Braka'ya ait olduğunu hatırlatarak, 'Bir emlakçının aracı olmasıyla CHP tarafından bize teklifte bulundu. Son fiyat olarak kendilerine 43 milyon lira bildirildi. Bu süreç yaklaşık 2019 yılının Ekim ayında başladı. Görüşmeler neticesinde 41 milyon liraya anlaşmaya varıldı' diye konuştu.Aradaki 2 milyon liralık farkın neden kaynaklandığını açıklayan Taşkapan, 'CHP tarafı taşınmazları satın alırken Gül inşaat sahibi Metin Gül'ün binanın alınmasına 2 milyon lira yardım etmesini istedi. Bu nedenle birçok kez Metin Gül'ün de bulunduğu toplantılar gerçekleştirdik.Metin Gül bana kendisinin Büyükçekmece'de ve Sarıyer'de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP'den Sarıyer Belediye Başkanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in arada bulunan 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, bu parayı vermezse bu kişilerin yatırımlarını durduracaklarını söylediklerini, Keleş'in İmamoğlu'na yakın olması nedeniyle bu durumdan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu aktardı.Bu nedenle bize bu 2 milyon liranın 1 milyon lirasını sizden olsun, geri kalan 1 milyon lirayı ben ayrıca size elden vereceğim dedi' ifadelerini kullandı.Metin Gül'ün, 11 Aralık 2019'da tapu devrinin yapıldığı gün çalışanı aracılığıyla o 1 milyon lirayı elden teslim ettiğini aktaran Gökhan Taşkapan, ' Biz de kendisi zor durumda kalmasın diye bedeli 41 milyon lira olarak güncelledik ve bu şekilde pazarlık neticesinde tüm taşınmazlar 41 milyon lira bedelle satılmış oldu' diye konuştu.Resmi alım bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiğine dikkat çeken Taşkapan konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Kalan rakamın ise haricen ödenmesi konusunda CHP'nin isteği üzerine mutabık kalındı. İşlemler sırasında CHP yetkilisi veya yöneticisi olduğunu öğrendiğimiz bir kişi tarafından satışı bize yönlendirilmiş olması sebebiyle bizden 2 milyon lira para istedi.Bu kişiyi tanımıyorum ancak Canan Kaftancıoğlu'bu kişiyi tanıyabilir. Bu durumu o dönemki CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na ilettim ve o da bu konuya müdahale ederek gerekli önlemi aldı. Bizden de herhangi bir tahsilat yapılmasının önüne geçmiş oldu.En sonunda 10 Aralık 2019'da kalan paranın benim ofisimde haricen ödenmesi konusunda anlaşma sağlandı. 11 Aralık'ta da tapu işlemi konusunda anlaştık. Burada önemli olan benim ofisimi kesin olarak CHP yöneticilerinden ısrarlı talep üzerine seçilmiş olması ve ödemenin de bu sebeple benim ofisimde gerçekleşmesi şeklinde olmuştur.Satın alma sürecini Canan Kaftancıoğlu başlatmış, her nedense sürecin ilerleyen kısmında kendisine adeta el çektirilmiştir. Süreci bizzat Fatih Keleş ve ismini basından öğrendiğim İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü olan Tuncay Yılmaz yönetmiştir. Ayrıca ofisimde kameralar güvenlik kamerası niteliğindedir ve tamamen açıkça görünebilir haldedir.Bunlar gizli kamera değildir. Hatta, 'Bunların kaydı yapılırsa bir kaydının tarafımıza verilmesi ve ödemenin kayıt altına alınmış olması ayrıca bunun başkana sunulması iyi olacaktır' şeklinde beyanları olmuştur. Bunun üzerine kayıtların tamamı Tuncay Yılmaz'a verildi diye hatırlıyorum' dedi.İfadelerde Fatih Keleş'in tek parça halinde ve Tuncay Yılmaz ile birlikte para getirdiğinin belirtildiğini ancak Keleş'in öğlen saat 12.30 gibi, Tuncay Yılmaz'ın ise 14.30 gibi ofisine geldiğine dikkat çeken Taşkapan ifadesine şöyle devam etti: 'Ofise çeşitli yerlerden, farklı miktarlarda, yaklaşık 3 saat boyunca para getirilmiştir.En son Tuncay Yılmaz'ın elinde bulunan euro ve dolarlar Tuncay Yılmaz tarafından bizzat ofise getirilmiştir. Orada sayılan para euro ve dolar, TL'ye çevrilerek hesaplanmış ve toplamda 15 milyon 510 bin lira olarak satıcı Ali Rıza Braka'ya elden teslim edilmiştir.Ayrıca kapalı halde 2 adet çanta daha getirildi ancak bu çantalar açılmadı. Bu nedenle içerisinde kaç para olup olmadığını bilmiyorum. Ofiste otururken gelen giden paraları Fatih Keleş not alıyordu.O sırada bir çanta parayla bir şahıs daha geldi. 1 milyon lira olduğunu ve bunun İBB'den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Gelen giden tüm para notları en son Tuncay Yılmaz'a teslim edildi.Satış günü olan 11 Aralık 2019'da Sarıyer Tapu Müdürlüğü'nde buluştuk. Saat 12.00 öncesi 1 milyon lira Metin Gül tarafından ancak kendi çalışanı aracılığıyla daha önce anlaşmaya varıldığı gibi Ali Rıza Braka'ya elden teslim edildi.Ayrıca aynı gün 490 bin lira ise Fatih Keleş tarafından yine diğer CHP'lilerin bulunduğu halde teslim edildi. Bu şekilde teslim edilen para 17 milyon olarak haricen ödenmiş oldu.Resmi hesaptaki 24 milyon 360 bin TL'nin 360 bini tapu harcı olarak gönderilmiştir. Sonuçta taşınmazlar CHP'ye 41 milyon lira karşılığında satılmış olup, bu paranın 24 milyonu resmi hesaplardan gönderilmiştir.15 milyon 510 bin lirası benim ofisimde teslim edilmiştir. 1 milyon lira da Metin Gül tarafından kayıt dışı olarak tapu devrinin yapıldığı gün ödenmiştir. Geriye kalan 490 bin lira Fatih Keleş tarafından tapu devrinin yapıldığı gün elden teslim edilmiştir.