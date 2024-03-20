MİT'ten PKK'ya operasyon! Sözde sorumlu Rojda Bilen böyle etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına sınır ötesinde ağır darbe indirdi. Süleymani'ye de gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğu Kadın genel sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde mavi kategoride olan Rojda Bilen, PKK'nın gençlik topluluğu olarak adlandırdığı yapıdaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu.Rojda Bilen'in etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. MİT tarafından Irak Süleymaniye'de gerçekleştirilen operasyonda, terörist Rojda Bilen'in tespit edilen aracı SİHA ile takip edildikten sonra kırsal bölgede vuruldu.Teröristin kullandığı araca SİHA tarafından yapılan nokta atış sonrasında alev aldığı, daha sonra da kullanılamaz hale geldiği görüldü. Eskişehir'de üniversite öğrenimi gördükten sonra 2009 yılında PKK'ya müzahir parti faaliyetlerinde yer alan Rojda Bilen, 2011 yılında PKK/KCK dağ kadrosuna katılmış, yürüttüğü örgütsel faaliyetler nedeniyle Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.Kandil, Gare, Suriye, Mahmur gibi bölgelerde faaliyet gösterdikten sonra Irak Süleymaniye bölgesine geçen terörist, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde mavi kategoride aranıyordu.MİT'in istihbarat ağı aracılığıyla Rojda Bilen'in Irak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildikten sonra operasyon için düğmeye basılmıştı. PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumda olan terörist Bilen, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirtilmişti.