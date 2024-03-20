Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu (Adıyaman dışında) ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığının, İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'nın güneyinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey, güney kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, çığ riski, buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ 7°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 3°C, 9°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 10°C, 16°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 10°C, 15°CSağanak yağışlıMUĞLA 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 10°C, 20°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 20°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlıHATAY 11°C, 17°CYer yer kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN 13°C, 20°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 3°C, 14°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 2°C, 10°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 3°C, 12°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS -1°C, 11°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 2°C, 9°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKARABÜK 2°C, 12°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 7°C, 10°CYağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 2°C, 16°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 0°C, 15°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM 0°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS -2°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutluVAN -1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Adıyaman dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 5°C, 16°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP 6°C, 16°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA 8°C, 18°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı