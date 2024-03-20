Mersin'de 2.5 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon lira olan 2 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde 2 şahsın ellerinde bulunan kaçak makaronu piyasaya süreceği bilgisine ulaşarak şüphelileri takibe aldı.Yapılan takip esnasında şüpheli şahısların kaçak makaronları sevk etmeye başlaması üzerine operasyon düzenlendi.2 milyon dolu makaron ele geçirildiOperasyonda kaçakçılık olayında kullanılan araçta yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL olan 2 milyon dolu makaron ele geçirildi.Suçta kullanılan araca el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.