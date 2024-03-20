Mersin'de 2.5 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi
Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon lira olan 2 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde 2 şahsın ellerinde bulunan kaçak makaronu piyasaya süreceği bilgisine ulaşarak şüphelileri takibe aldı.
Yapılan takip esnasında şüpheli şahısların kaçak makaronları sevk etmeye başlaması üzerine operasyon düzenlendi.
2 milyon dolu makaron ele geçirildi
Operasyonda kaçakçılık olayında kullanılan araçta yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL olan 2 milyon dolu makaron ele geçirildi.
Suçta kullanılan araca el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.