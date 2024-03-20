Levent Gültekin'e 'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten hapis cezası

Gazeteci Levent Gültekin'e, 27 Eylül 2022 tarihinde, Halk TV'de yayınlanan bir programdaki sözleri nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla dava açılmıştı. Davanın ikinci duruşmasında esas hakkındaki görüşünü sunan savcı Gültekin'in programdaki konuşmasında, "Her ne kadar Cumhurbaşkanı'nın siyasi anlayışını eleştiriyor gibi gözükse de isim vererek matufiyet şartının gerçekleştiğini" ve "İlkokul çocuğu ruh hastalığı" şeklindeki sözün Yargıtay 4. Ceza Dairesi kararına göre hakaret suçunu oluşturduğunu belirtti. "Bu sözlerin yazılmadan da eleştiri yapılabileceği" aktarılan esas hakkındaki görüşte gazeteci Levent Gültekin'in atılı suçtan cezalandırılması istendi.Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Gültekin'e 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken gazeteci 5 yıl boyunca denetim altında tutulacak.