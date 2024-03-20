Kirli ittifak sahada! CHP mitinginde DEM bayrakları!

Cumhuriyet Halk Partisi ile PKK uzantısı DEM Parti arasında kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilen ittifak sahaya yansımaya devam ediyor.“Kent uzlaşısı” adı altında yapılan gizli seçim ittifakı bu kez Antalya'nın Alanya ilçesinde belirgin şekilde görüldü.CHP lideri Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilen Alanya mitingine DEM Partisi aktif destek verdi.Miting meydanına DEM Partililerin de taşındığı görüldü.CHP'nin Alanya Belediye Başkan adayı Osman Tarık Özçelik'in konuşması sırasında DEM Parti taraftarlarının iki pankart açtığı görüntülere yansıdı.CHP-DEM ittifakını ifşa eden pankartlarda HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi kalkışması davasında müebbet hapis cezasına mahkum olan Osman Kavala'ya mesaj verildi.CHP mitingindeki DEM Parti pankartlarında “Selahattin Demirtaş'a selam olsun”, “Osman Kavala'ya selam olsun” ifadeleri yer aldı.İşte o görüntüler:Yörük Türkmenlerinin diyarı Antalya'daki bu görüntüler büyük tepki topladı. CHP'nin kent uzlaşısı adı altında terör uzantısı partiyle bir araya gelmesi ve DEM Parti pankartlarının gölgesinde miting düzenlemesine çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.Bunun üzerine CHP Alanya teşkilatından “geri vites” açıklaması geldi.CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, DEM Parti'nin adını vermeden yaptığı açıklamada provokatif pankartların açıldığını ve şahısların miting alanından uzaklaştırıldığını iddia etti.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre CHP'li Kandemir, “Alanya Belediye Başkan Adayımız Osman Tarık Özçelik'in konuşması sırasında provokatif nitelikli iki pankart açıldığı fark edilmiş, pankartı açanlar alandan uzaklaştırılmıştır” dedi.Kandemir, “Buna rağmen önceden planlandığı çok açık olan eylemin üçüncü bir kişi tarafından kayda alındığı ve bu kaydın bir partinin eski ilçe başkanı tarafından sosyal medyada dolaşıma sokularak yandaş bazı internet haber sitelerinde yayına sokulduğu görülmüştür. Provokatif girişim konusunda hukuk girişimleri başlatılmıştır.” sözlerini sarf etti.CHP'li Kandemir'in doğrudan DEM Parti ve Demirtaş pankartını kast ettiğine dair hiçbir ibare yer almaması ve ittifak ortaklarını doğrudan hedef almaması dikkat çekti.