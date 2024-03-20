Kimler kimlerle beraber! PKK elebaşı'ndan CHP'ye övgüler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 'Kent Uzlaşısı' adı altında ittifak yaptı. PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yerel seçimlere günler kala PKK'nın kanalında yeniden ortaya çıktı.DEM Partisi etrafında oluşan ittifakların olduğunu açıkça beyan eden PKK elebaşı Kalkan, oluşan ittifakların önemli ve anlamlı olduğunu aktardı. Kalkan, '31 Mart'ta Türkiye'de önemli bir seçim olacak. Mayıs seçimleri kadar olmayabilir ama yerel yönetimler çok daha önemli. Bu anlamda demokratik güçlerin aydınların kadınların önemli bir çabası var.DEM Parti etrafında oluşan ittifaklar. Yapılan çabalar önemli ve anlamlı. Umut ediyoruz inanıyoruz demokratik güçler kazanırlar. AKP-MHP faşizmine seçimle de darbe vurulur. Seçimi bir siyasi mücadele olarak görmek gerekli. Faşist ortamda seçilen başkanlar, eş başkanlar belki tam istediklerini yapamayabilirler ama yine de halkla birlikte birçok şey yapabilirler.Yoğun çalışma var biz takip ediyoruz. İnanıyoruz ki Kürdistan faşizme geçit vermeyecek. Kürt halkı kayyum siyasetine 31 Mart'ta da darbe vuracak. Kendini yönetmeye yerelden demokrasiye sahip çıkacak. Böyle bir şey Türkiye'de yayılabilir ve yayılmalı da' dedi.CHP'nin DEM Parti etrafında oluşturduğu ittifaka çağrıda bulunan Kalkan, 'Arkadaşlar da açıklama yapıyorlar, çeşitli güçler. Bizim söyleyecek pek bir şeyimiz yok. Herkes biliyor yani. Bu seçimlerde de gereken yapılacak.Göreceğiz 31 Mart'ta ortaya çıkan sonucu, yerelden demokrasiyi ifade ettiği için önemsenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Taraftarlarımıza çağrımız bu temeldedir' şeklinde konuştu.