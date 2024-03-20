Kayseri’de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Develi İlçesi'nin kırsal Köseler mahallesinde yaşayan Nezir ve Hüsne Güçlü çiftinden bir süredir haber alamayan komşuları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma ekibi yaşlı çiftin evine girdiğinde her ikisini de hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekibinin yaptığı muayenede ise yaşlı çiftin hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Yaşlı çiftten Hüsne Güçlü'nün yatalak hasta olduğu kocasının ise kendisine baktığı öğrenildi. Yaşlı çiftin cenazeleri olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Nezir ve Hüsne Güçlü'nün yapılan otopsileri sonucu 5 gün önce öldükleri belirlendi. Yaşlı çift cenazeleri Köseler mahalle mezarlığında toprağa verildi.