Kadın sürücü hemcinsine öyle şeyler yaptı ki: Napıyorsun çocuk var gerizekalı!

Adana'da dehşet dolu anlar yaşandı. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni R.Ş., trafikte tartıştığı başka bir kadına arabadaki çocuğa aldırış etmeden saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı…

Adana'da iki kadın trafikte 'yol vermeme' meselesi nedeniyle tartıştı. Aracından inen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni R.Ş., hemcinsinin yanına yaklaştı.Bağırarak hakaretler yağdırdı. Tartışmanın dozu her geçen saniye daha da arttı.Sinirlerine hakim olamayan kadın sürücü, araçtaki hemcinsini yumruklamaya başladı.Arabada çocuk olmasına rağmen araçtaki sürücüye saldırmaya devam eden kadın, bir başka sürücü tarafından kayıt altına alındı.Darp edilen kadın ise "Napıyorsun arabada çocuk var gerizekalı" diye bağırdı.Darbedilen kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan R.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.