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İzmir merkezli DHKP-C operasyonu: 18 gözaltı

DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 20.03.2024 - 09:01 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
İzmir merkezli DHKP-C operasyonu: 18 gözaltıİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye finansman sağladıkları belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00'da operasyon için düğmeye bastı.

8 ilde eş zamanlı operasyon

İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, adreslerinde bulunmayan 5 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.