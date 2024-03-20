İstanbul'a bir metro hattı daha! Murat Kurum vatman koltuğuna oturdu

İstanbul'un ulaşım sorunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca çözüme kavuşuyor.Şehre kazandırılan metro hatları, büyük bir hizmet veriyor.Trafik sorunundan kurtulan vatandaşlar, geniş hatlara ulaşan metrolarla konforlu bir yolculuk yapıyor.Bu kapsamda dün bir metro hattı daha İstanbulluların hizmetine açıldı.Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı etabının açılış töreni yapıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, açılış öncesinde hattın kontrol merkezinde incelemelerde bulundu.Kurum ile Uraloğlu, açılışın ardından da ilk sürüşü gerçekleştirdi.Uraloğlu, “Nasıl bu arada konforumuzu beğendiniz mi?” diye sordu.'Elinize sağlık. Ne zaman nereye gideceğini insanlar bilecek saniyesiyle.'Uraloğlu da, “Buradan bindiğinizde Gayrettepe'de 41 dakikadasınız, havaalanına 8 dakikadasınız, Göktürk'te 20 dakikadasınız.' ifadelerini kullandı.Ardından Kurum, vatman koltuğuna oturdu ve ortaya yüzleri gülümseten anlar yaşandı. Mikrofonu eline alan Murat Kurum, şu anonsu yaptı:'Sayın yolcular Taşoluk istasyonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok güzel bir yolculuk yaptık. Çilesiz, endişesiz, korkusuz. Ne zaman nereye varabileceğimizi bildiğimiz bir yolculukta sizlerle beraber olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyor, tekrar hattımız hayırlı olsun diyorum.'O anları Uraloğlu, şu ifadelerle paylaştı:'Direksiyonda Sn. Murat Kurum ile konforlu, çilesiz ve zamanı yönetebildiğimiz bir yolculuk yaptık.İstanbul'un direksiyonunda biz oldukça İstanbullu rahat edecek…Daha sonra vatman koltuğuna bakan Abdulkadir Uraloğlu geçti ve mikrofona şöyle konuştu:'Değerli yolcularımız Arnavutköy'den başlayan yolculuğumuz, Taşoluk istasyonunu geçerek İstanbul Havalimanı kargo terminali istasyonunda son bulmak üzere. Arnavutköy - İstanbul Havalimanı metromuz, İstanbul'a, milletimize hayırlı olsun. Emeği geçen yüklenici firma, müşavir firma, işçisinden memuruna hatta taşeronuna kadar, taşeronla kıymetlidir hayırlı uğurlu olsun.'Uraloğlu, hattın bu sabah sefere başlayacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 31 Mart Pazar gününe kadar ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.