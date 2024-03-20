İnsan kafatası ve kemik bulundu: 126 gündür kayıptı...

Denizli Buldan'da 126 gündür kayıp olarak aranan Ziya Bozkurt'a (47) ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları dağda bulundu. Bozkurt'un trafik kazası geçirdiği belirlenirken, cesedin kazaya neden olan sürücü tarafından atılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor…

Buldan ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Ziya Bozkurt, 15 Kasım 2023'te motosikletiyle Çal ilçesine gitmek için evinden çıktı. Bozkurt'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği, kayıp Bozkurt için çalışma başlattı. Ekipler, ilçe yolunda güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.Bozkurt'un Güney ilçesinden çıkıp, Çal'a ulaşamadan Kabalar Mahallesi Sırtlanlık mevkisinde trafik kazasına karıştığı ve motosikletinin yediemin otoparkına çekildiği tespit edildi.Kazanın olduğu gün ihbarla bölgeye giden ekiplerin yol kenarında motosiklet bulduğu, ancak sürücüsüne ait herhangi bir ize rastlanmadığı belirlendi.Öte yandan polis, trafik kazası geçiren Ziya Bozkurt'un cesedinin kazaya neden olan sürücü tarafından yol kenarındaki araziye atıldığı ve yırtıcı hayvanlarca parçalandığı ihtimali üzerinde duruyor