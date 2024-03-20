Harekat alanına sızmaya çalışan terörist Mehmet Kılıç yakalandı
SMO, MİT tarafından verilen destekle terörist Mehmet Kılıç'ı sızma girişimindeyken tespit ederek yakaladı.
Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele başarılı şekilde yürütülüyor.
Bu kapsamda Suriye'de hareketli anlar yaşandı.
Suriye Milli Ordusu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle bir operasyon düzenledi.
Sızma girişimi engellendi
PKK/KCK-PYD/YPG’li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç'ın Zeytin Dalı harekat alanına sızmaya çalıştığı tespit edildi.
Harekete geçen ekipler, terörist Kılıç'ı kıskıvrak yakaladı.