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Beyaz Gazete
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Harekat alanına sızmaya çalışan terörist Mehmet Kılıç yakalandı

SMO, MİT tarafından verilen destekle terörist Mehmet Kılıç'ı sızma girişimindeyken tespit ederek yakaladı.

Ekleme: 20.03.2024 - 12:13 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Harekat alanına sızmaya çalışan terörist Mehmet Kılıç yakalandı
Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele başarılı şekilde yürütülüyor.

Bu kapsamda Suriye'de hareketli anlar yaşandı.

Suriye Milli Ordusu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle bir operasyon düzenledi.

Sızma girişimi engellendi

PKK/KCK-PYD/YPG’li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç'ın Zeytin Dalı harekat alanına sızmaya çalıştığı tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, terörist Kılıç'ı kıskıvrak yakaladı.

Harekat alanına sızmaya çalışan terörist Mehmet Kılıç yakalandı