Galler Prensesi’nin tedavi gördüğü hastaneye soruşturma açıldı! Kate Middleton’a ne oldu? BBC’den dublör itirafı: Kraliyet Ailesi’nden açıklama bekleniyor
Galler Prensesi Kate Middleton'ın olduğu iddia edilen görüntülerin Kate'in öldüğüne yönelik komplo teorilerini güçlendirmesinin ardından İngiliz Kraliyet Ailesi'ni sarsan gelişmeler üst üste geliyor. Kate yerine dublörünün kullanıldığı öne sürülen görüntülerle ilgili the Sun'ın ardından bir itiraf da BBC'den geldi. Öte yandan Kate'in ocak ayında ameliyat olduğu hastaneye soruşturma açıldı. Peki, Kate Middleton'a ne oldu? Galler Prensesi öldü mü? Kraliyet Ailesi ne zaman açıklama yapacak? İşte, Galler Prensesi Kate Middleton'ın akıbeti ile ilgili tüm gelişmeler…
Kraliyet Ailesi'nde Galler Prensesi Kate Middleton gizemi devam ediyor. Ocak ayından bu yana kamuoyuna görünmeyen Kate Middleton'ın hayatını kaybettiği düşünülürken İngiliz basınının 'Kate'in hayatta olduğunun kanıtı' şeklinde sunduğu tüm görüntüler komplo teorilerini daha da güçlendiriyor.
KATE MIDDLETON'A NE OLDU?
İngiliz gazetesi the Sun'ın pazartesi günü Galler Prensi William ve eşi Prenses Kate Middleton'ın görüntüleri diye dünyaya servis ettiği videoya ilişkin tartışmalar sürerken bir itiraf da BBC'den geldi.
VIDEOYU YAYIMLAYAN THE SUN BİLE EMİN DEĞİL
The Sun, dün yayımladığı bir haberde Kate ve son görüntüsüne ilişkin komplo teorilerine geniş yer ayırırken bir yandan Galler Prensesi'nin hayatta olduğunu empoze etmeye çalışsa da diğer yandan görüntülerin gerçekliğinden emin olmadığının mesajını vermişti.
BBC'DEN DUBLÖR İTİRAFI
The Sun'ın imasının ardından BBC'den doğrudan bir hamle geldi. BBC'nin spor muhabiri Sonja McLaughan, Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın cumartesi günü Windsor Çiftlik Dükkanı'nda çekilen görüntüsünün sahte olduğunu, görüntüdeki kişinin Kate Middleton değil, dublörü olduğunu yazdı.
'ONUN KATE OLMADIĞI ÇOK AÇIK'
BBC spor muhabiri Sonja McLaughan, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Onun Kate olmadığı çok açık. Bazı gazeteler bunu gerçekmiş gibi aktarıyor. Ama o değil. Komplo teorisyeni değilim ama hepsi çok tuhaf.' ifadelerini kullandı.
Kate Middleton'ın olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili tartışmalar devam ederken kritik bir gelişme daha yaşandı.
KATE'İN AMELİYAT OLDUĞU HASTANEYE SORUŞTURMA
Galler Prensesi'nin ocak ayında ameliyat olduğu hastane personelinin Kate'in kişisel bilgilerine erişmeye çalıştığının iddia edilmesi sonucunda hastane hakkında soruşturma başlatıldı.
KATE'İN BİLGİLERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞTILAR
Veri koruma gözlemcisi (ICO) ise ihlal raporu aldığını ve değerlendirme sürecinde olduklarını belirtti. Londra'nın merkezindeki Marylebone'da bulunan hastanenin çalışanları 'güvendikleri meslektaşlarının güven ve etik ihlalinden dolayı şoke olduklarını' söyledi.
ÖNCE DUBLÖR SONRA SORUŞTURMA
Londra Kliniği, iddia edilen ihlalin tam olarak hangi tarihte yapıldığını teyit edemediklerini belirtti. Kate Middleton'ın ameliyat olduğu hastane ile ilgili iddiaların ise dublör olayından sonra gelmesi dikkat çekti.
Hastane içinden skandalı ortaya çıkaran bir kişi Mirror'a konuştu ve 'Bu büyük bir güvenlik ihlalidir ve Kraliyet Ailesi üyelerini tedavi etme konusundaki kusursuz ünü göz önüne alındığında hastane için inanılmaz derecede zarar vericidir' ifadelerini kullandı.
KENSINGTON SARAYI'NA SORUŞTURMA TEMİNATI
Üst düzey hastane yetkililerinin olayın kendilerine bildirilmesinin arından Kensington Sarayı ile temasa geçtiği ve kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğine dair Saray'a güvence verdiği belirtildi.
KATESPIRACIES
Kate Middleton ile ilgili ortaya atılan komplo teorileri 'Katespiracies' olarak adlandırılırken Galler Prensesi'nin Kraliyet Ailesi tarafından öldürüldüğü, yerine dublörünün geçirildiği, eşi William tarafından aldatıldığı için sarayı terk ettiği, zorla komaya sokulduğu, Brezilya poposu yaptırırken komaya girdiği gibi türlü iddialar ortaya atılmıştı.