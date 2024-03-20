Galler Prensesi’nin tedavi gördüğü hastaneye soruşturma açıldı! Kate Middleton’a ne oldu? BBC’den dublör itirafı: Kraliyet Ailesi’nden açıklama bekleniyor

Kraliyet Ailesi'nde Galler Prensesi Kate Middleton gizemi devam ediyor. Ocak ayından bu yana kamuoyuna görünmeyen Kate Middleton'ın hayatını kaybettiği düşünülürken İngiliz basınının 'Kate'in hayatta olduğunun kanıtı' şeklinde sunduğu tüm görüntüler komplo teorilerini daha da güçlendiriyor.İngiliz gazetesi the Sun'ın pazartesi günü Galler Prensi William ve eşi Prenses Kate Middleton'ın görüntüleri diye dünyaya servis ettiği videoya ilişkin tartışmalar sürerken bir itiraf da BBC'den geldi.The Sun, dün yayımladığı bir haberde Kate ve son görüntüsüne ilişkin komplo teorilerine geniş yer ayırırken bir yandan Galler Prensesi'nin hayatta olduğunu empoze etmeye çalışsa da diğer yandan görüntülerin gerçekliğinden emin olmadığının mesajını vermişti.The Sun'ın imasının ardından BBC'den doğrudan bir hamle geldi. BBC'nin spor muhabiri Sonja McLaughan, Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın cumartesi günü Windsor Çiftlik Dükkanı'nda çekilen görüntüsünün sahte olduğunu, görüntüdeki kişinin Kate Middleton değil, dublörü olduğunu yazdı.BBC spor muhabiri Sonja McLaughan, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Onun Kate olmadığı çok açık. Bazı gazeteler bunu gerçekmiş gibi aktarıyor. Ama o değil. Komplo teorisyeni değilim ama hepsi çok tuhaf.' ifadelerini kullandı.Kate Middleton'ın olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili tartışmalar devam ederken kritik bir gelişme daha yaşandı.Galler Prensesi'nin ocak ayında ameliyat olduğu hastane personelinin Kate'in kişisel bilgilerine erişmeye çalıştığının iddia edilmesi sonucunda hastane hakkında soruşturma başlatıldı.Veri koruma gözlemcisi (ICO) ise ihlal raporu aldığını ve değerlendirme sürecinde olduklarını belirtti. Londra'nın merkezindeki Marylebone'da bulunan hastanenin çalışanları 'güvendikleri meslektaşlarının güven ve etik ihlalinden dolayı şoke olduklarını' söyledi.Londra Kliniği, iddia edilen ihlalin tam olarak hangi tarihte yapıldığını teyit edemediklerini belirtti. Kate Middleton'ın ameliyat olduğu hastane ile ilgili iddiaların ise dublör olayından sonra gelmesi dikkat çekti.Hastane içinden skandalı ortaya çıkaran bir kişi Mirror'a konuştu ve 'Bu büyük bir güvenlik ihlalidir ve Kraliyet Ailesi üyelerini tedavi etme konusundaki kusursuz ünü göz önüne alındığında hastane için inanılmaz derecede zarar vericidir' ifadelerini kullandı.Üst düzey hastane yetkililerinin olayın kendilerine bildirilmesinin arından Kensington Sarayı ile temasa geçtiği ve kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğine dair Saray'a güvence verdiği belirtildi.Kate Middleton ile ilgili ortaya atılan komplo teorileri 'Katespiracies' olarak adlandırılırken Galler Prensesi'nin Kraliyet Ailesi tarafından öldürüldüğü, yerine dublörünün geçirildiği, eşi William tarafından aldatıldığı için sarayı terk ettiği, zorla komaya sokulduğu, Brezilya poposu yaptırırken komaya girdiği gibi türlü iddialar ortaya atılmıştı.