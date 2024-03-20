Fondaş TV'de büyük rezillik! CHP-DEM ittifakı görmezden gelindi: PKK dili kullanıldı

14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart'ta yapılacak seçimlere Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yaparak girecek. Bu kapsamda İstanbul'un birçok ilçesinde DEM Parti aday çıkarmama kararı alırken, CHP ise Esenyurt adayını değiştirdi. Vatandaşların 'Kandil uzlaşısı' olarak nitelendirdiği kirli ittifakın Esenyurt adayı, 'Kürdistan' çıkışları ile bilinen Ahmet Özer oldu.Ahmet Özer'in verdiği bir röportajdaki ifadeleri de skandallar silsilesinin bir başka boyutunu gösterdi. Özer, 'Esenyurt'un il olup olmaması aslında genel idarenin vereceği bir karardır. Tabi Esenyurt halkı da bir referandum ile böyle bir talepte bulunabilir.' sözlerini kullandı.Öte yandan CHP listeleri DEM Partili isimlerle doldurulurken, ana muhalefet partisinin fonladığı medya ise iki parti arasındaki kirli ittifakı görmezden geliyor.CHP'nin fonladığı Halk TV'de konuşan sözde gazeteci Timur Soykan, terör örgütü PKK ile iltisaklı belediyelere kayyum atanmasını skandal sözlerle eleştirdi. Soykan, PKK elebaşları ile aynı dili kullanarak kayyum atamasını 'darbecilik' olarak gösterdi.Soykan, 'Şunu söylemezsem çatlayacağım. Demokrasi dediğiniz şey; halkın kendini yönetecek insanları seçmesidir. Sen oraya kayyum atıyorsan darbecisin. Bunun aması-fakatı yok. Sen darbecisin.' ifadelerini kullandı.Soykan'ın kayyum ataması için 'darbecilik' olarak nitelendirmesi akıllara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum' sözlerini getirdi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in söz konusu açıklamalarına tepki göstererek, 'Sn Özel'in bu beyanatı, CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sn Özel'in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir. Gençler her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılmalıdır.' ifadelerini kullanmıştı.