Fondaş TV'de büyük rezillik! CHP-DEM ittifakı görmezden gelindi: PKK dili kullanıldı
CHP yandaşı Halk TV'de konuşan sözde gazeteci Timur Soykan, terör örgütü PKK ile iltisaklı belediyelere kayyum atanmasını skandal sözlerle eleştirdi. CHP'nin, Kandil'in siyasi kanadı DEM Parti ile yaptığı ittifakı görmezden gelen Timur Soykan, HDP'li (DEM) belediyeler aracılığıyla terör örgütü PKK'ya para akışını engellemek için yapılan kayyum atamasını "darbecilik" olarak nitelendirdi.
14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart'ta yapılacak seçimlere Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yaparak girecek. Bu kapsamda İstanbul'un birçok ilçesinde DEM Parti aday çıkarmama kararı alırken, CHP ise Esenyurt adayını değiştirdi. Vatandaşların 'Kandil uzlaşısı' olarak nitelendirdiği kirli ittifakın Esenyurt adayı, 'Kürdistan' çıkışları ile bilinen Ahmet Özer oldu.
KANDİL'İN ÇİZDİĞİ ROTADAKİ HEDEFİNİ AÇIK ETTİ
Ahmet Özer'in verdiği bir röportajdaki ifadeleri de skandallar silsilesinin bir başka boyutunu gösterdi. Özer, 'Esenyurt'un il olup olmaması aslında genel idarenin vereceği bir karardır. Tabi Esenyurt halkı da bir referandum ile böyle bir talepte bulunabilir.' sözlerini kullandı.
KİRLİ İTTİFAK MEŞRU GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Öte yandan CHP listeleri DEM Partili isimlerle doldurulurken, ana muhalefet partisinin fonladığı medya ise iki parti arasındaki kirli ittifakı görmezden geliyor.
CHP KANALINDA PKK AĞZI! SKANDAL 'KAYYUM' TEPKİSİ
CHP'nin fonladığı Halk TV'de konuşan sözde gazeteci Timur Soykan, terör örgütü PKK ile iltisaklı belediyelere kayyum atanmasını skandal sözlerle eleştirdi. Soykan, PKK elebaşları ile aynı dili kullanarak kayyum atamasını 'darbecilik' olarak gösterdi.
'KAYYUM ATIYORSAN DARBECİSİN'
Soykan, 'Şunu söylemezsem çatlayacağım. Demokrasi dediğiniz şey; halkın kendini yönetecek insanları seçmesidir. Sen oraya kayyum atıyorsan darbecisin. Bunun aması-fakatı yok. Sen darbecisin.' ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDAL SOKAK VE DARBE ÇAĞRISI
Soykan'ın kayyum ataması için 'darbecilik' olarak nitelendirmesi akıllara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum' sözlerini getirdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in söz konusu açıklamalarına tepki göstererek, 'Sn Özel'in bu beyanatı, CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sn Özel'in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir. Gençler her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılmalıdır.' ifadelerini kullanmıştı.