First Lady Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu: Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, hiçbir rüzgar yıkamaz

First lady Emine Erdoğan, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.Yaşlıların, hayatın her aşamasında deneyimlerinden yararlanılması gereken birer hazine, engin birer okyanus gibi görülmesi gerekir. Kitaplarda yazmayan, hayata ve geçmişe dair bilgilerin yaşlıların hafızasında saklıdır.Büyüklerimiz, yakın tarihimizin canlı tanıkları, binlerce yıllık kültürümüzün manevi taşıyıcılarıdır. Yaşlıları ile bağ kuramayan bir toplum, geçmişin birikimiyle donanmış eşsiz bir pusuladan mahrum kalıyor demektir. Ne yazık ki modern çağın kabulleri, ebedi gençliği yücelterek, yaşlılığı normalin dışına itmeye çalışıyor.Halbuki güçlü bireylerden oluşan güçlü bir toplum, hayatın bütün evreleriyle barışık bir yaşam biçimiyle mümkündür. Böylesi bir toplum, gençliğin dinamizmi ile yaşlılığın bilgeliğini harmanlayabilen ülkelerin erişebileceği bir idealdir.Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, ne kadar sert olursa olsun hiçbir rüzgar yıkamaz. Gençlerimizi büyüklerimizle bir araya getiren, adeta bir hayat stajı imkânı sunan projeleri hassaten önemli görmeliyiz.Modern hayatın sürüklediği dinamizmle insanlar zamanın akışını takip edemeyecek kadar hızlı yaşıyor. Artık 'nasılsın?' sorusuna karşılık, daha çok 'koşturuyorum' cevabı verildiğini ve bu koşturma halinin, gerilimin, kalbi ve ruhu yorup, hayatın esas anlamlarının kaçırılmasına sebep oluyor.Ömürlerince topluma ve ülkemize fedakârca katkılar sunan yaşlılarımızın, sağlık ve huzurla yaşayacakları hayat standartlarını oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İlgili kurumlarımız, yaşlılarımızın sosyal yaşamdan kopmadan, kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacak imkanlar sunmak için seferber oluyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaşlıların ev sıcaklığında bakım hizmeti alabildiği huzurevlerinin sayısını ve kalitesini istikrarlı bir şekilde artırma gayretinde. Bakım hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla hazırlanan rehber ile yaşlı bakım kuruluşlarının standartları iyileştiriliyor.Bakanlığımızın hayata geçirdiği Evde Bakım Sistemi ile yaşlılarımız kendi evinde bakım imkanı elde edebiliyor. Aile bağları güçlenirken kurum bakım hizmetine olan ihtiyaç azalıyor.18-24 Mart arasındaki günler Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Yaşlılara Saygı Haftası' olarak ilan edildi. Bizim insanımızın zihinsel ve manevi kodlarına işlenmiş olan büyüklere hürmet, ne bir güne ne bir haftaya sığar.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı programda, yemek öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programda Türk Sanat Müziği konseri de verildi.