DEM Diyarbakır adayı Bucak'tan skandal paylaşımlar! Aile yapısını aşağılayarak ibadetlere saygısızlık yaptı!

Serra Bucak, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Seçim çalışmalarında "Yeni dönemde Kürt sorunu, barış ve toplum politikaları, Kürdistan tarihi ve kadın siyaseti olmalı" açıklamalarını yapan Bucak, sosyal medya üzerinden sorulan 'Bir daha doğsanız hani milletten olmak isterdiniz' sorusuna 'Alman' cevabını verdi. Adaylık süresince Kürtlerle ilgili çözüm odaklı olacaklarını öne süren ve uzun yıllar Almanya'da yaşayan Bucak, Kürt kimliğini de reddederek Alman olmak istediğini söyledi. Almanya'yı öven Bucak, "Hem biz niye döndük ki medeni Almanya'dan?" paylaşımını yaptı.Sosyal medyada yaptığı paylaşımları bununla da kalmayan Bucak'ın "Apartmanımızda bir eve misafirliğe gelen genç bir kadın asansörden inerken bana 'hayırlı iftarlar' dedi. Ben de 'size de iyi akşamlar' dedim" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Gayrimüslimlerin bile oruç tutanlara saygı gösterdiği Ramazan ayında Bucak, dini değerleri de yok sayarak ibadetleri mizah malzemesi haline getirdi. Ayasofya'nın ibate açılmasına da tepki gösteren Bucak, "Ben Avrupa'da sidik yarışına girip camiyi kiliseye çevirecek bir siyaset aklı, bir yönetici tavrı görmüyorum" diyerek küstah bir paylaşım yaptı.Bucak bir başka paylaşımında ise LGBT'lileri ana politikaları yapacaklarını söyleyerek, "Yeni dönemde ana politika Kürt sorunu, barış ve toplum politikaları, Kürdistan tarihi ve kadın siyaseti olmalı. Diğer hak ve toplumsal çalışma gurupları: Emek, ekoloji-çevre, insan hakları ve ötekileştirilenler; örneğin LGBT" dedi. Ailenin ve devletin gerici kurumlar olduğunu ifade eden Bucak, "Aile devletten sonra gelen en gerici kurumdur!" diyerek hem devletsizliği savundu hem de aileyi aşağıladı. Manevi değerlerden yoksun olan ancak Müslüman bir kenti yönetmeye aday olan Bucak bir başka paylaşımında ise "Ben ölünce yakılmak istiyorum, küllerimi de Van gölüne atsınlar mesela" dedi.