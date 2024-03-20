CHP’deki kirli para skandalında o ismin kimliği belli oldu: Apar topar izne çıkmış!

CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para sayma görüntüleri, gündemin ilk sırasında yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deste deste paraları sayan isimler ifadeye çağırıldı. Başta CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş olmak üzere para destelerinin etrafında bulunan tüm isimlerin ifadeleri alındı. Son olarak görüntülerde yer alan o ismin de kimliği ortaya çıktı! Para sayıldığı esnada odada bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, görüntüler ifşa olduktan sonra apar topar izne çıktı!

Yerel seçime sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandallar peş peşe geldi. PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile 'Kandil uzlaşısına' imza atan CHP'de şimdi de 'para kuleleri' Türkiye'nin gündemine yerleşti.CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerde CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ın bulunması CHP ve İBB'deki kirli para skandalını gözler önüne serdi.CHP İstanbul İl Başkanlığı, görüntülerin İstanbul İl Başkanlığı binasında değil mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiğini iddia etti. Hatta görüntülerin 2019 yılına ait olduğu da belirtildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş şüpheli sıfatıyla ifade verdi.Binayı satan, avukat ofisinde parayı teslim alan Ali Rıza Braka ile para sayma videosunda yer alan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da savcılıktaki ifade işlemlerini bitirdi. Tüm isimlerin 'Olayla ilgim yok' diyen Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı dikkat çekti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma devam etti. Para sayma görüntülerinde yer alan isimlerden birinin de Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel olduğu tespit edildi.Muammer Keskin'in, Şişli Belediye Başkanı olduktan sonra Onur Öksel'i belediyede önce özel kalem müdürü, daha sonra belediye başkan yardımcısı görevine getirdiği belirlendi. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in, para sayma görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından izne çıktığı öğrenildi.