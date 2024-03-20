Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.03 oranında yükselişle 8932 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.03 oranında yükselişle 8932 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.28 oranında düşüşle 10041 puan, sanayi endeksi yüzde 0.13 oranında yükselişle 13900 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.28 oranında düşüşle 10041 puan, sanayi endeksi yüzde 0.13 oranında yükselişle 13900 puan seviyesinden işlem görüyor.