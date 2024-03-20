Belgrad Ormanı’nda 35 günde 3 esrarengiz ceset! Çıplak halde kravatlarla…

İstanbul'un ciğerleri Belgrad Ormanları son zamanlarda yürüyüşe giden, su almaya giden ya da fotoğraf çekmeye giden vatandaşların bulduğu esrarengiz cesetlerle gündeme gelmeye başladı. Birkaç gün önce uzun süredir kendisinden haber alınamayan Serhat Tekin Kantele'ye ait ceset yarı gömülü vaziyette bulunmuştu.Önceki gün ise tesadüf eseri bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar çöp konteyneri üzerindeki 'Ceset aşağıda' yazısını fark ederek polis ekiplerine haber verdi.Bölgeye gelen ekipler uçurumdan aşağı atılmış bir erkek cesedine ulaştı. Arazi şartları nedeniyle atıldığı yerden çıkarılamayan ceset için olay yerine itfaiye ekibi çağırıldı. Cesedin birkaç gün önce oraya atılmış olabileceği değerlendiriliyor.Belgrad Ormanlarındaki esrarengiz cesetlerden ilki Şubat ayında avlanmak için ormana giden vatandaşlar tarafından bulunmuştu. İddiaya göre saat tamamen çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedini gören gurup hemen polise haber verdi. İnceleme başlatıldı.Geçtiğimiz hafta ise Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıkan bir grup fotoğrafçı, yarı gömülmüş halde erkek cesedi buldu. Cenaze, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Cesedin, 1 ay önce Bağcılar'da görülen ve kayıp ihbarı yapılan Serhat Tekin Kantele'ye (20) ait olduğu tespit edildi.Kantele'nin başından vurularak öldüğü belirlendi. Polisin konuyla ilgili çok yönlü çalışması ise devam ediyor.Dün yine aynı şekilde Belgrad Ormanı içinde bulunan çeşmeden su almaya gidenler, çöp konteynerinin üzerindeki 'Ceset aşağıda' yazısını fark etti.Durumun bildirilmesi üzerine inceleme yapan polis, konteynerden yaklaşık 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu. Arazi şartları nedeniyle atıldığı yerden çıkarılamayan ceset için olay yerine itfaiye ekibi çağırıldı.Polis ekipleri birkaç günlük olduğunu değerlendirdiği cesedin kimliği ile ilgili çalışma başlattı. Yazıyı kimin yazdığı ve cesedin kimliği araştırılıyor.Sarıyer'de bugün ise 74 yaşındaki Haşim Çınar'ın cesedi boş bir arazide bulundu.Çınar'ın 12 gündür kayıp olduğu öğrenilirken düşüp başını çarpması sonucu vefat etmiş olabileceği değerlendirildi.