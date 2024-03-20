Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in skandal açıklamalarına tepki: Darbe şakşakçılığını bırak

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Erdoğan, Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu."Burdur'a kalbimizi verdik. Ahde vefanızdan, coşkunuzdan, hayır dualarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Az önce Isparta'da idik. Orada da çok büyük bir sevgi seli ile karşılandık.Meydanda şu an 40 bin kişi var. Bu ne coşku, bu ne aşk. Coşkunuz sandıklara dolsun. 10 gün sonra sandıklardayız. Burdur'u, sizlerin şu coşkusunu çok özlemiştik.Bizim Burdur'a bir şükran borcumuz var. Önce o borcu ödemek istiyorum. 14-28 Mayıs seçimlerinde Burdur bizi yine yalnız bırakmadı. Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 52,6; cumhurbaşkanlığında yüzde 56 oy oranında destek veren Burdurlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.10 gün sonra sandık bir kez daha önümüze gelecek. Yerelde tercih yapacaksınız. 31 Mart'ta Burdur gerçek belediyecilikten, eser ve hizmet siyasetinden yana tavır alacak. Burdur, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Kararlı mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?Gönül coğrafyasına baktığımızda yüreğimiz dağlanıyor. Gazze'den Suriye'ye Yemen'den Afganistan'a kadar kardeşlerimiz Ramazan'ı acı içinde geçiriyor.Yarın nerede ne olacağını, krizin nerede patlak vereceğini kimse bilmiyor. Türkiye bu noktada istikrar adası olarak yükselmektedir. Sanayicimiz, tüccarımız, turizmcimiz, iş dünyamız geleceğine umutla bakıyor.Pek çok yerde zirveye çıkan enflasyon oranları bizi de zorluyor. 53 binden fazla insanımızın vefat ettiği depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Depremin ülkemiz ekonomisi üzerinde oluşturduğu baskı devam ediyor.Deprem çalışmaları için 1 trilyon liranın üzerinde kaynak tahsis ettik. Üzerinden zaman geçtikçe bazı şeyler unutulsa da büyük bir imtihanla sınandık. Deprem bölgesini ayağa kaldırmadan hiçbirimizin gönlü rahat olmaz.Asıl camımız kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bunun için enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmemiz gerekiyor. Daha önce bunu nasıl yaptıysak inşallah yine yapacağız. Devletimizin omuzlarındaki yük azaldıkça ortaya çıkan kaynağı herkese paylaştıracağız.Muhalefetin tek derdi menfaatlerini korumak. Deste deste para balyalarından yapılan kuleleri siz de tv'lerden izlediniz. Nereye gittiği belli olmayan milyonlarca lira ve döviz var. Acemi genel başkan dahil parti yöneticilerinin hepsi ayrı telden çalışıyor. Meselenin daha vahim tarafı, meşhur hesap uzmanının ortalıkta esamesi yok.'Bay bay Kemal' demiştim. Dediğim çıktı mı? Hiç kimse böyle bir para skandalını üç maymunu oynayarak geçiştiremez. Bu skandalı sağa-sola saldırarak geçiştiremezler. Bu rezaletten kendini kurtaramazlar. Çantalar dolusu bu paraların kimden alındığı, nerelerde harcandığı açıklanmak zorundadır.Özgür efendi akılla mantıkla bağdaşmayacak darbe açıklaması yapıyor. Darbecilerden kendisine milli iradenin yerle yeksan edildiğine dair telefon gelecekmiş, o da bunu gençler yapıyor diye sevinecekmiş.Devrik başkanları darbecilerin tanlarının arasından kaçmıştı. Özgür efendi yanına İBB Başkanı'nı da alsın Türk siyasetine bulaştırdıkları bu lekeden dolayı milletten özür dilesin. Siyasi rüştünü ispat etmek istiyorsa beklenen tavır budur. Sadece şu olaylar bile farkımızı ortaya koymaya kafidir. Darbe şakşakçılığını bıraksın."Bunun için biz sadece işimize bakıyoruz işimize odaklanıyoruz. Hizmet ve eser siyasetimizi devam ettirmenin yollarını arıyoruz. Bu anlayışla son 21 yılda Burdur'a 60 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık.Eğitimde 1362 adet yeni derslik inşa ettik, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi şehrimize kazandırdık. Gençlik ve sporda 9.172 kişi kapasiteli Yüksek Öğrenim yurt binaları açtık. 31 Spor Tesisi yaptık.Burdurlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Şehit yakınlarımıza yaşlılarımıza engellilerimize bir buçuk milyar liralık kaynak aktardık.