Alper Gezeravcı uzaydan köyünü fotoğrafladı! İşte Silifke'nin görünümü

Türkiye'nin uzayda bir izi var artık...İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzay yolculuğunu başarıyla gerçekleştirerek yurda döndü.Gezeravcı geri dönüşünün ardından sosyal medya hesabından yeni kareler paylaşmaya başladı. Bunlar ise Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken (ISS) çektiği muhteşem Türkiye fotoğrafları...Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, X sosyal medya hesabından, dün İzmir bugün ise uzaydan çektiği Silifke fotoğraflarını paylaştı.Silifke doğumlu olan astronotun sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ise binlerce beğeni aldı.Gezereavcı paylaştığı karelere ise 'Ata ocağım, yörük obası Silifke' notunu düştü.