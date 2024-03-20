AK Parti İl Başkanlığı, ABB'deki yangını tüm gerçekleri ile ortaya çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının sistem odasında yangın çıktı. Sistem odasındaki tüm şirketlere ait bilgilerin depolandığı ana server bilgisayarın da yandığını ve sistem yüklemesi yapılan 3 bilgisayar ve networklerin zarar gördüğü bilgisine ulaşıldı. Ankara'da bu olayı öğrenerek haber yapan gazeteciler ve medya kuruluşları ise ABB'nin resmi Twitter hesabından paylaşılarak resmen hedef gösterildi.ABB'nin çıkan yangına yönelik kapsayıcı ve bilgilendirici bir açıklama yapması gerekirken, kahvehane ağzı kullanılarak, 'AK Parti Ankara İl Başkanlığı adına haber paylaşımları yapan bir şahsın bugün basın mensuplarına Büyükşehir Belediyemizde yangın çıktığına dair mesajlar paylaştığı belirlenmiştir.' gibi akla izana sığmayan bir açıklama yapıldı.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Yeni Akit isimli gazete de bu çamur haberi 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şüpheli yangın! Mansur arşivi mi temizliyor?' diye paylaşmıştır. A haber ekipleri de Büyükşehir Belediyemize gelerek çekim yapmıştır. Anadolu fıkralarında bile rastlanmayacak kadar komik ancak basın adına da bir o kadar dram içeren konu, Belediyemizin 4. katındaki kamera sistem odasında yer alan otomatik yangın söndürme sistemi gazının arıza nedeniyle boşalmasından ibarettir. Ortada bir yangın yoktur. İtfaiyemiz de binamıza kontrol amaçlı gelmiştir. Hal böyle iken, konunun etik ve ahlaki yanını kamuoyunun takdirine saygılarımızla sunuyoruz.'AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan bu paylaşıma yönelik cevap verildi. AK Parti İl Başkanlığı'nın cevabında, 'Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurumsal hesabından yalan haberlerin paylaşılmasının takdirini Ankaralı vatandaşlarımıza bırakıyoruz. Bugün ABB İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının sistem odasındaki prizden kaynaklı bir yangın çıktığını üzüntüyle öğrendik. İşletme İştirakler Daire Başkanlığının sistem odasındaki tüm şirketlere ait bilgilerin depolandığı ana server bilgisayarın da yandığını ve sistem yüklemesi yapılan 3 bilgisayar ve networklerin zarar gördüğü yangından dolayı ABB yetkililerine geçmiş olsun diyoruz. Umarız bilgilerin yedekleri mevcuttur.' ifadeleri kullanıldı.