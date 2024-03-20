AK Parti, Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği 'Seçim iki yerde kazanılır. Birincisi sahadır, sokaktır, evlerdir, işyerleridir. İkincisi ise sandıktır' sözünden yola çıktı. Hem saha hem de sandık bazlı bir çalışma yürütülüyor.Sandık esaslı seçmen odaklı yoğun bir program hayata geçirildi. Son hafta hamlesi özellikle stratejik görülen illerde yoğunlaştırılacak. Çalışmanın özelliği oluşturulan ekiplerin hane ziyareti yapması. Birçok farklı şekilde planlama yapıldı, kimi iftar/sahur, kimi hasta ziyareti olmak üzere tek tek evlere gidilecek ve seçmen ile ruberu (yüz yüze) temas kurulacak.İFTARDAN SAHURA YÜZ YÜZE BULUŞMAHane ziyaretlerinde kadın ve gençlik kolları ön plana çıktı. Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 'Bu Ramazan'da aşkla pişirip sevgi ile paylaşıyoruz' programı hayata geçirildi. Programa göre, öğrenci evlerinde sahur, iftar programları, şehit yakınlarının evlerine ve gazi ailelerine ziyaretleri yapılıyor.AK Parti'den son hafta hamlesi! Seçimlere 10 gün kala AK Parti'den “gri alandaki seçmene” özel çalışma'Biz bu şehre aşığız' başlığı altında çat kapı ziyaretleri gerçekleştiriliyor. 'Başımızın tacı' başlıklı etkinlik haftasında ise hastane, huzur evi ve engelli vatandaşlara yönelik ziyaretler yapılıyor.AK Gençlik de her Ramazan'da olduğu gibi bu yıl da iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik dağıtıyor. Gençlik kolları teşkilatı ilk kez oy kullanacak 1 milyon 32 bin 610 gencin tercihinin Cumhur İttifakından yana olması için iftardan sahura kadar durmadan çalışıyor.Ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan'dan bomba ifade: Paralar İmamoğlu'nun ekibinde toplandıKÜSKÜNLERİ KAZANMAK İÇİN KRİTİK ÇALIŞMAAK Parti, 2023 Mayıs seçimlerinin ardından sahayı boş bırakmadı. Tercihini AK Parti'den yana kullanan vatandaşlara teşekkür ziyareti gerçekleştiren AK kadrolar küskün seçmeni geri kazanmak, tercihini başka partiden yana kullanan seçmeni Türkiye Yüzyılı çatısı altında birleştirmek için birlik çağrısı yapmaya devam ediyor.Bu kapsamda vatandaşın istek ve şikâyetlerini de dinleyerek raporlar hazırlandı. Hazırlanan raporla birlikte 14-28 Mayıs seçimlerinin analizi de yapıldı.