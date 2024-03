AK Parti'den emeklileri heyecanlandıran açıklama: 'Çalışmalar devam ediyor'

Milyonlarca emekli için yeni bir düzenleme yolda.Bu kapsamda vatandaşlar gelecek açıklamayı bekliyor.Bugün ise AK Parti cephesinden heyecanlandıracak bir açıklama geldi.AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TGRT Haber canlı yayınına konuk oldu.Burada gazeteci Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Şahin, önemli açıklamalarda bulundu.Konu emeklilere de gelince Fatih Şahin, müjdeli haberin sinyalini verdi. Şahin, emeklilerin beklentilerini karşılayacaklarını da sözlerine ekledi.'Çalışmalar olgunlaşınca Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacak'Atik'in, 'Emekliler bir sürpriz bir müjde bekliyor emekliler. Var mı bu yönde bir çalışma?' sorusuna cevap veren Şahin, şu ifadeleri kullandı:'Biz her zaman milletimizin beklentileri, şikayetleri doğrultusunda siyaset yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, derdi ne ise onu masamıza koyuyoruz. Bu mesele ile ilgili de çalışmalar var. Çalışmalar olgunlaşınca Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır.''Şu an devam eden çalışmalarımız var'Fatih Şahin, sözlerine şöyle devam etti:'Bu konudaki beklentilerin farkındayız. Beklentileri her zaman karşılamış bir siyasi anlayışa sahip olduğumuzu unutmayalım. Şu an devam eden çalışmalarımız var. Bu konuda çok önemli adımlar attık ama görüyoruz ki hala serzenişler var. Bunlara hak veriyoruz. Bizimle bunu paylaşmalarından memnunuz. Sorunun çözümünü bizden beklemelerinden memnunuz.'Türkiye'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri en son ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam almıştı. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltilmişti.Emekliler için zam yılın ikinci yarısında tekrar gündeme gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon artış oranı kadar, memur emeklisi ise bu oranın dışında toplu sözleşmenin farkı da eklenerek yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacak.2024 için yeni emekli maaşları temmuz ayından itibaren geçerli olacak.