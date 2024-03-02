  • USD: 31,24 - 31,30
  • EURO: 33,78 - 33,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

6 gündür yanıyor... Ölüm haberleri geldi

ABD'nin Texas eyaletinde pazartesiden beri kontrol altına alınamayan orman yangında şu ana kadar 2 kişi öldü, bir milyon dönümden fazla alan da yandı.

Ekleme: 2.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 2.03.2024 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
6 gündür yanıyor... Ölüm haberleri geldiTexas A&M Orman Hizmetleri, Panhandle kasabasında 26 Şubat'ta başlayan yangında şimdiye kadar, yaklaşık 1,2 milyon dönümlük alanın küle döndüğü ve binlerce kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

6 gündür yanıyor... Ölüm haberleri geldi

ABD medyasındaki haberlerde, yangında, 2 kişinin hayatını kaybettiği, bu sayının artmasının beklendiği belirtildi.

6 gündür yanıyor... Ölüm haberleri geldi

Eyaletin kuzey bölgesinde devam eden yangın nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşerken, bölgedeki yollar ve otoyollar trafiğe kapatıldı.

6 gündür yanıyor... Ölüm haberleri geldi

İtfaiye yetkilileri, Panhandle'da yayılan yangını kontrol altına almakta zorlandıklarını aktardı.

6 gündür yanıyor... Ölüm haberleri geldi

Eyaletin ormancılık teşkilatı, yangından etkilenen alanın 'Delaware eyaletinin yüzölçümüne eşdeğer' olduğunu ve henüz yüzde 5'lik bölümde kontrol sağlayabildikleri bilgisini paylaştı.